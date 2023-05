Gloria Camila pren una dràstica decisió després d’humiliar l’assistenta

La filla d’Ortega Cano, Gloria Camila, està pagant molt car haver-se rigut de la seva assistenta en un vídeo d’Instagram molt criticat. Els missatges que li envien els seus seguidors són fins i tot insults i amenaces, el que l’ha fet prendre una dràstica decisió. Gloria Camila ha explicat que per la seva salut mental posarà els seus comptes de les xarxes socials en mans dels seus advocats i denunciarà l’assetjament que pateix davant la justícia. La influencer assegura que està passant un molt mal moment que està afectant la seva salut mental, tot després d’haver publicat un vídeo on humilia la seva assistenta. Gloria Camila la va gravar recollint els excrements del seu gos mentre li preguntava entre riures pel seu tacte i li assenyalava on n’hi havia més, el que va fer esclatar els seus seguidors, que se li han tirat a sobre.

Este vídeo de Gloria Camila es simplemente bochornoso y vomitivo.



Indignante que hayan jóvenes que tengan como referentes a este ser. En fin. pic.twitter.com/HgWRO3VBIh — M 📺 (@casasola_89) May 24, 2023

Sobre aquesta polèmica, Gloria Camila va assegurar la setmana passada que no entenia “la pell fina” de la gent. “Acabo de ficar-me a Instagram i he flipat una mica per la pell tan fina que tenen algunes persones. Mai em riuria de la Marina -l’empleada de la llar- ni de ningú i menys que recull la caca del seu/un gos. La Marina i jo tenim una relació de setze anys. Les dues ens coneixem a la perfecció i tenim vídeos de conya always-sempre”, va defensar-se. Aquest argument no va ser suficient pels usuaris de les xarxes socials, que van continuar criticant-la.

Mesures legals contra els usuaris que l’assetgin

Arran d’això, ha estat a través d’un comunicat que la filla d’Ortega Cano ha explicat que d’aquí en endavant els seus advocats monitoraran les seves xarxes socials per “protegir els seus interessos”. Davant qualsevol contingut vexatori o insultant, els advocats intervindran i prendran mesures legals. “Aquesta xarxa social passarà a disposició dels advocats de la nostra clienta per poder fer un estudi més profund i poder denunciar a la policia aquells usuaris que hagin faltat la moral de la nostra clienta i la legalitat de l’ús d’aquesta xarxa”, es podia llegir en el comunicat.