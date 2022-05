Marta Riesco titlla Gloria Camila de “borratxa”

Continua la polèmica a la família i l’entorn d’Antonio David Flores. Després que Marta Riesco assegurés que havia parlat per telèfon amb Rocío Carrasco i es demostrés que era mentida, ara la periodista l’ha liat amb Gloria Camila, tieta de la seva filla Rocío Flores.

Ha estat Kiko Hernández qui ha revelat aquesta informació des del programa ‘Sálvame’. “Ha passat una cosa molt forta a la Feria de Abril. Es va liar entre dues persones molt conegudes: Marta Riesco i Gloria Camila. Màxima tensió entre totes dues”, ha començat explicant el tertulià del programa de les tardes de Telecinco.

I ha continuat: “Marta Riesco va arribar a la Feria de Abril, i es va dirigir a Gloria Camila. Li va dir que no li preguntaria res per al seu reportatge perquè anava borratxa. I tot això està gravat, i hi ha imatges que veuran la llum”.

Gloria Camila Ortega | Telecinco

A més, María Patiño ha afegit que Marta li va dir encara una cosa més a Gloria Camila: “No et preocupis, que no pensava preguntar-te res sobre Rocío Carrasco”. Alguns dels tertulians del programa sortien en defensa de Gloria Camila: “I com has d’anar a la Feria? Doncs contenta, com tothom!”

“Manca absoluta de professionalitat”

Segons Kiko Hernández, “Marta Riesco es ficarà amb tota la família. Vol tenir diversos fronts, per si un dia li falla la feina com a reportera de ‘El Programa de Ana Rosa”.

Per la seva banda, María Patiño ha assegurat que ella ha vist les imatges i que el comentari de la periodista li sembla “una manca absoluta de professionalitat. I no perquè vagi borratxa! És una apreciació que li podria fer en broma a algú amb qui tingués molta confiança. A mi em crida l’atenció la confiança per fer aquest comentari amb un micròfon a la mà”.