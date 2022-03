Gloria Camila acusa l’exparella: “Em va provocar anorèxia nerviosa”

La família d’Ortega Cano travessa un moment complicat per culpa dels rumors de ruptura que l’envolten. Després de més d’una dècada al costat d’Ana María Aldón, la mare del seu fill petit, el torero ocupa les portades de les revistes per una crisi que no fa més que negar. La seva filla més mediàtica és Gloria Camila, qui treballa de col·laboradora als programes de Telecinco Ya es mediodía i Ya son las ocho. La jove ha tornat a defensar-lo públicament en un al·legat que ha aprofitat per carregar contra Kiko Jiménez, la seva exparella. El noi, que també treballa a televisió, s’està aprofitant dels rumors que envolten l’exsogre per criticar la família sense escrúpols.

Gloria Camila no li perdona el mal que els ha fet des que van tallar i ha decidit revelar un secret que mantenia ocult fins ara: “Ho he passat molt malament aquests últims tres anys perquè aquesta persona m’ha deixat verda cada dia a mi i a la meva família. Només diré que per culpa d’aquest senyor, jo he patit anorèxia nerviosa. Vaig arribar a pesar només 47 kg, a haver d’anar a psicòlegs i fer coses que mai no he explicat. No permetré que s’aprofiti d’una crisi matrimonial inexistent i del mal aliè mentre se’n mofa”.

Una acusació molt greu a qui fos el seu xicot, a qui ara no pot ni veure: “La seva única intenció és provocar i em sembla inadmissible que es dediqui a riure’s de les desgràcies dels altres. Em fa mal perquè ara està criticant el meu pare, que és qui més rep encara que ell no diu res. Està delicat del cor i molt sensible a l’hora de rebre certs comentaris. Kiko Jiménez deia que el meu pare sempre estava al bar i li deia covard a les seves esquenes. Ha tingut amb ell uns comportaments i una falta de respecte que demostren que no té educació ni vergonya. L’única cosa que té és afany de protagonisme”.

Dures acusacions de Gloria Camila contra l’ex, el tertulià Kiko Jiménez | Telecinco

Tot això arribava en directe poc després que Gloria Camila es trobés l’ex pels passadissos de la cadena. Hauria estat allà on li hauria dit de tot entre crits, tal com ha reconegut ella mateixa: “M’he quedat a gust i no me’n penedeixo”.