Gloria Camila ha fet perdre els papers a Emma García en el directe d’aquest cap de setmana a Fiesta, el programa que presenta a Telecinco. La col·laboradora, famosa per ser la filla d’Ortega Cano i Rocío Jurado, no ha volgut entrar a comentar la polèmica que l’envolta -ara que se sap que l’ex s’ha mofat d’ella per haver viatjat a Venècia amb una exparella- i això ha fet enfadar a la presentadora. Veure la noia entrar a plató amb els braços plegats i cara de pocs amics ja feia intuir que no voldria entrar al drap: “La meva vida és meva, la visc amb naturalitat i respecte. No he de justificar-me de res“.
Davant d’això, la seva cap s’ha indignat de mala manera: “Però, a veure, jo no puc preguntar o com va això? Et dic una cosa, passo de preguntar-te res perquè a mi m’importa una m… el final de tot això. Arribo i em trobo Raquel Bollo enfadada i a tu que no vols justificar la teva vida quan saps que et preguntaré sobre el tema amb tota l’estima del món… Doncs passo de preguntar“, ha etzibat.
I la presentadora ha prosseguit amb la seva indignació en una escena molt tensa que ha deixat sorpresos els teleespectadors, ja que ella no acostuma a reaccionar així: “Si no voleu que se us pregunti sobre certes coses, parleu-ho amb direcció i no us preguntaré. Esteu pagant-ho tot contra mi i no em fa gràcia. D’igual manera que tu dius el que vols, doncs jo també“. “No et preguntaré i no aguantaré aquestes cares quan ja sabies que parlaríem sobre aquest tema”, ha insistit. I és que diu que li sembla una noia “molt maca”, però que hi ha certes coses que han de parlar-se també davant de les càmeres.
Primeres paraules de Gloria Camila després de la discussió en directe
No ha convençut la tertuliana, per això, que ha justificat la seva actitud: “Jo no estic enfadada amb tu, Emma, sinó per la polèmica que s’ha generat per un viatge que faig amb una persona perquè em ve de gust i punt. Sincerament, no tinc per què venir aquí a justificar-me sobre cada decisió que prenc“. I tindria cert sentit, si no fos perquè és plenament conscient que si ella està treballant en aquest programa -i cobrant uns quants milers d’euros- és perquè forma part d’una família famosa i al programa li interessa tenir a la seva plantilla algú que pot generar titulars i respondre en el seu plató en exclusiva.
Gloria Camila va acabar posant-se a plorar en directe davant l’esbroncada de la presentadora i ara, unes hores després, s’ha pronunciat sobre el tema en un vídeo que ha compartit al seu perfil d’Instagram. Aquí, ha reconegut que no va ser un moment fàcil: “Vull donar-vos les gràcies perquè, al final, la tarda d’ahir va ser complicada… bastant complicada. Em va deixar molt tocada, però vull apartar la pena“.
Una escena que posa sobre la taula el paper dels col·laboradors famosos que treballen en aquests programes, un paper que haurien de tenir en compte i contra el que es rebel·len quan han de parlar de la seva vida.