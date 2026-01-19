Fa temps que la davallada de les audiències de Telecinco s’ha convertit en una tònica general dels seus programes. Els resultats no són els mateixos i els treballadors de la casa en són conscients. Els canvis dins les graelles televisives, perdre programes emblemàtics o intentar apostar per una gran quantitat de formats i realities que ocupen bona part de la setmana, són algunes de les estratègies de la cadena per intentar recuperar les xifres que registraven fa anys. Sense anar més enllà, Telecinco va fracassar estrepitosament amb l’última edició de Gran Hermano, fins i tot fent-la acabar abans d’hora en una edició més curta de l’habitual. La temporada número 20 del reality no va acabar de convèncer els espectadors i els directius, que confiaven que podrien recuperar les bones xifres dels primers anys, es van adonar que no havien aconseguit l’efecte desitjat.
En tot cas, més d’una cara de la casa ha acabat parlant d’aquesta greu crisi d’audiència, com per exemple va fer Ana Rosa Quintana, intentant treure ferro a tot plegat i admeten que no teia “res a veure amb la cancel·lació de Sálvame“. “El que ha passat ha estat la marxa de Pasapalabra, l’èxit de Pablo Motos i la pèrdua d’alguns programes emblemàtics”. Ara, Carlos Sobera s’estrena com a nou presentador de El precio justo, un format que competirà en la franja horària dels migdies amb La ruleta de la suerte d’Antena 3. Què en pensa d’aquesta caiguda el presentador?
Carlos Sobera parla de les audiències de Mediaset
Com dèiem, hi ha més d’una cara visible de Telecinco que ha acabat parlant d’aquesta crisi d’audiència. Un d’ells va ser Joaquín Prat, tot just abans d’encetar el seu nou programa El tiempo justo. El presentador va explicar que era conscient el “moment molt fotut” que viu la cadena i que “després de dècades de ser líders, ha canviat la situació“. “La cadena està en un moment complicat i les tardes són més complicades perquè el públic té hàbits de consum molt instal·lats”. En el cas de Carlos Sobera, fa moltíssims anys que fa televisió. Ha passat per programes com First Dates, Gran Hermano o ¿Quién quiere ser millonario?, però com encara aquest nou repte, competint en la mateixa franja horària amb Jorge Fernández?
En una entrevista amb El Confidencial, el presentador que ocuparà de dilluns a divendres la franja a partir de les 13:45, com va rebre la proposta. Tota una “sorpresa”, tenint en compte que han apostat per recuperar un format antic en aquest últim esbufec per salvar les audiències de la casa. Sobera ha explicat que les dades d’audiències “sempre afecten una mica” i que l’oportunitat és “una carrera de fons”. Sembla que tot el que proposen no els acaba de funcionar i el presentador revela que aquesta tendència “no té explicació lògica”. És evident que “són etapes” i que depèn del públic en bona part. “De sobte el públic troba ofertes que li interessen més en altres llocs i s’acomoda. L’espectador és molt de costums i, quan adopta una, és difícil recuperar-lo”, explica en aquesta entrevista. Tot i que és cert que hi ha franges que defensen una mica, com els matins amb Ana Rosa o alguns programes del prime time com pot ser La isla de las tentaciones -no ha passat el mateix amb Gran Hermano-, Sobera creu que “si arriba el programa adequat, la gent torna”.
La seva experiència televisiva
Fa molts anys que Carlos Sobera forma part de la televisió. L’hem vist sobretot a concursos, però també defensa molt bé els debats dels realities com Gran Hermano o Supervivientes. “Estar acomodat a la televisió és el pitjor que et pot passar”, adverteix. En el seu cas, admet que encara “no està cremat”, però té molt clar que quan això passi “se n’anirà”. I per què fa canviat tant de cadenes? El presentador admes que sempre ho ha fet “per necessitat de buscar coses noves”. “Ara estic en una fase molt serena, equilibrada, gaudint del treball. Busco divertir-me, i si no em diverteixo, no faig les coses”.
La cadena privada també ha apostat per moure First Dates a Telecinco, després de moltíssims anys fidelitzats a Cuatro. Per a ell, creu hauria estat bé deixar-ho a Cuatro, pel “vincle que han creat amb el públic”, però només el temps dirà. Ara per ara caldrà esperar per saber què diuen les audiències.