2026 serà un any molt especial per a Joaquín Prat i Alexia Pla. El presentador del programa El tiempo justo i la infermera es convertiran en pares del seu primer bebè el pròxim any. La parella ha compartit aquesta notícia tan especial i de manera molt tendra a través de les seves xarxes socials. La publicació no deixa lloc per als dubtes en un anunci sorpresa que arriba poques hores abans d’acomiadar-se de l’any 2025.
Així ha anunciat Joaquín Prat i Alexia Pla que seran pares
Com dèiem, Joaquín Prat i Alexia Pla han triat les xarxes socials per compartir amb el món que aviat seran pares del seu primer bebè en comú. La parella, que habitualment comparteix la seva història d’amor a través dels seus perfils d’Instagram amb imatges i publicacions molt afectuoses, han decidit revelar que ampliaran la seva família amb un post d’allò més maco. Es pot veure la parella dins una piscina, abraçats i amb dues gorres al cap on es pot veure la paraula “pare” i “mare” en anglès.
El text que acompanya la publicació també és molt clar: “Tot en un batec”, al costat de dos cors, un de color blanc i l’altre taronja, simbolismes que acostuma a fer servir el presentador de Telecinco quan publica contingut amb la seva xicota. Els missatges de la publicació s’han omplert de comentaris i felicitacions per aquesta notícia tan especial.
Com va sorgir la seva història d’amor?
Cal traslladar-se fins a l’any 2022 per saber quan va néixer la seva història d’amor. L’any 2021 Joaquín Prat va divorciar-se de la seva dona amb qui va estar casat durant 12 anys i va tenir un fill en comú, Yolanda Bravo. Mesos més tard, el presentador coneixeria a la que ara es convertirà en la mare del seu nou fill o filla. I quan es van conèixer? Va ser en unes vacances a Eivissa on la parella va coincidir fa tres anys, recull la revista Lecturas.
Alexia és infermera, valenciana i està especialitzada en tractaments estètics i medicina anti-aging, a més a més d’haver-se creat un espai professional empresarial amb clíniques estètiques a Eivissa i Castelló. De fet, serà un 2026 molt potent per a la parella perquè fa uns mesos Prat va concedir una entrevista amb la revista HOLA en què anunciava els plans de boda que tenia amb la seva xicota. “És la millor persona que he conegut, és la família que he triat”, va sentenciar al citat mitjà. Vull casar-me i ser pare amb ella, això ho saben tots els nostres amics”, va explicar. Sembla que ara tot això que va manifestar es farà realitat.