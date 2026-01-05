Aquest 2026 arriba amb molts bebès de famosos. Hi ha moltes celebritats que estan embarassades o que acaben de convertir-se en mares. Una d’elles ha estat María Pombo, que ha ampliat la seva família amb el naixement de la petita Mariana, la seva tercera filla amb Pablo Castellano. Qui també es convertirà en mare aviat és l’actriu Úrsula Corberó amb Chino Darín i l’esportista Ana Peleteiro. Justament un actor i company d’Úrsula Corberó també serà pare aviat. És Adam Jezierski, company de repartiment a la mítica sèrie Física o química qui ha revelat en un carrusel per fer balanç del 2025 que aviat es convertirà en pare per primera vegada.
El seu nom va saltar a la fama com a l’etern Gorka de la sèrie Física o química, que també ha estat la plataforma per a molts altres noms de l’star-system espanyol com Maxi Iglesias, Angy Fernández o Javier Calvo. En tot cas, l’intèrpret no ha deixat de treballar i recentment l’hem pogut veure a la sèrie Sin gluten, Los Farad o Animal. Ara, l‘actor de 35 anys ha revelat que serà pare d’una forma molt subtil.
Adam Jezierski fa balanç del 2025
L’actor ha compartit un carrusel d’imatges per acomiadar el 2025, entre les quals ha guardat una sorpresa d’allò més especial. L’actor sempre ha portat un perfil més aviat baix pel que fa a la seva vida privada, i busca mantenir aquesta intimitat per a ell. Ara bé, ha decidit trencar aquesta norma no escrita per explicar a través de les xarxes socials que serà pare aquest 2026. Jezierski ha fet balanç de l’any amb algunes fotografies al costat de la família, amics i companys i finalment, una ecografia del bebè que espera amb la seva parella.
Han passat més de 15 anys des que l’actor va posar-se sota la pell de l’inconfusible Gorka, un dels protagonistes de Física o química i que enguany es convertirà en pare per primera vegada. Pel que fa a la vida privada, si ens fixem en les seves xarxes socials, sempre ha mantingut un perfil baix, promocionant els projectes professionals i a poc a poc obrint una mica la porta per mostrar algunes instantànies amb amics i familiars, però sense etiquetar ni parlar abúlicament d’ells. De fet, en aquest carrusel incorpora una foto amb la seva xicota, però tampoc l’ha etiquetat per protegir la seva identitat. En tot cas, i veient que l’ecografia es va fer a finals del mes de setembre de 2025, s’espera que la parella es converteixin en pares d’aquí a pocs mesos.
Els comentaris dels seus companys
Com era d’esperar, la publicació s’ha omplert de felicitacions i missatges molt macos després de veure que ampliarà la seva família. Una d’elles ha estat Angy Fernández, amb emoticones plenes de cors, però també hi ha hagut respostes d’actors com Gonzalo Ramos o Raúl Tejón entre d’altres. Sigui com sigui, és una notícia d’allò més dolça i que els fa començar el 2026 amb molta emoció per tenir la seva criatura amb ells, tot i que caldrà esperar per veure si decideixen compartir el sexe i el nom del bebè amb els seguidors.