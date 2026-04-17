Detenen Adrián Rodríguez, estrella de ‘Física o Química’: “Situació delicada”
Jennifer Navarro
17/04/2026 11:54

Adrián Rodríguez torna a ocupar tots els titulars per un incident amb la policia que ha acabat amb la seva detenció. L’estrella de Física o Química, la icònica sèrie adolescent que va marcar tota una generació, no travessa un moment fàcil. L’actor, que també va participar d’altres èxits com Los Serrano, es troba al calabós a l’espera de passar a disposició judicial. L’últim que se sabia era que havia estat desaparegut 48 hores, després de publicar un vídeo en el qual lamentava que s’havia quedat al carrer perquè l’havien fet fora de casa.

Ha passat una època en un centre de desintoxicació per intentar curar-se de les addiccions i ara que semblava que estava millor, hauria fet enfadar la seva xicota: “Algú pot ajudar-me? La meva exparella m’ha deixat al carrer“, ha lamentat públicament. La noia, en canvi, ha donat la seva versió -en un text que acabaria esborrant- i és molt diferent: “Necessita ajuda i a casa meva no tornarà després de tot. Va marxar voluntàriament amb la seva maleta a les onze de la nit i va presentar-se a les cinc de la matinada, cridant i insultant-me mentre despertava els veïns“. Naiara explica que va trucar a la policia perquè el fes fora d’allà: “Ningú ha d’insultar a ningú i, encara menys, si el que vull és ajudar. Tot cau pel seu propi pes, no ajudaré més després del que he rebut. S’ha acabat ja”.

Detenen Adrian Rodríguez després d'una discussió amb la policia

Adrián Rodríguez, que no havia donat senyals de vida des de llavors, ha acabat trucant al pare per dir-li que tornaria a la clínica de desintoxicació perquè era el millor per a ell. A l’estació de Màlaga, però, les càmeres del programa Y ahora Sonsoles l’han gravat molt nerviós mentre s’enfrontava a la policia. Els agents han hagut d’esposar-lo mentre ell cridava fora de si: “Treu la càmera, que la treguis!“. El pare, a qui han convidat a plató, ha lamentat veure’l en aquesta situació: “Si ha muntat aquest pollastre és que haurà tornat a consumir… He parlat amb terapeutes i psicòlegs, crec que està malalt i es creu el seu personatge. M’està arrossegant a mi i a la família”.

El noi, que recentment havia participat en un reality, l’hauria trucat quan va acabar aquesta experiència per dir-li que estava “net” i que s’aniria a Màlaga a viure amb la seva nòvia. Aquesta història no ha acabat massa bé, això queda clar. I el problema és que l’actor arrossega problemes econòmics importants, també, ara que ha hagut de demanar préstecs personals per poder pagar-se les estades a aquesta clínica de desintoxicació.

🟠 El actor Adrián Rodríguez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía.

No és una situació fàcil per a qui fos un dels actors més aplaudits del seu moment, un noi que haurà de calmar-se i demanar ajuda si realment vol sortir d’aquest pou negre.

Notícia: Adrián Rodríguez, actor de &#8216;Los Serrano&#8217;, parla de les seves addiccions
