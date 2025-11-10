Adrián Rodríguez s’ha obert en canal a través de les xarxes socials. L’actor, que va fer-se famós gràcies al seu paper a les sèries Los Serrano i El chiringuito de Pepe fa temps que lluita contra les addiccions a les drogues, de fet, a principis d’any va passar pel plató de Telecinco per parlar obertament d’aquesta lluita. Ara, però, ha decidit revelar la seva recaiguda en un breu comunicat informant que està un temps desaparegut per posar-se en tractament.
Adrián Rodríguez recau en les drogues
L’intèrpret ha estat molt valent compartint obertament els problemes amb les addiccions a les drogues. Un malson que l’han acompanyat els últims anys i del qual ha parlat per intentar ajudar les persones que també estan passant per una situació similar. “Vaig desviar-me del camí correcte, va haver-hi i encara hi ha una addicció a les drogues”. El passat mes d’agost va obrir-se en canal en un vídeo a TikTok, on donava detalls de com les addiccions a l’alcohol i les drogues havien acabat afectant la seva vida. Les despeses van portar-lo a vendre objectes personals i fins i tot publicar contingut picant a la plataforma OnlyFans per aconseguir diners. En aquell moment va admetre que “s’estava recuperant” i que continuava en tractament, però ara ha decidit explicar que necessita un temps després d’aquesta recaiguda.
El comunicat d’Adrián Rodríguez
En una de les històries temporals del seu perfil d’Instagram, l’intèrpret ha compartit aquesta dura notícia en un breu text molt sincer i directe.
“Després de mesos creient que estic millor i altres projectes que volia fer, he de reconèixer que tot ha estat part de la meva malaltia”, explica l’actor de Física o Química. “La poca llum que encara queda dins el meu interior ha tornat a il·luminar-me per tornar a posar-me en tractament. Aquest cop no hi ha temps, no hi ha un fins aviat. Només tornaré quan realment em trobi bé i fort”, indica sobre el temps que estarà allunyat de les xarxes o l’exposició pública. “Això és obeir i fer les coses bé cada dia, així que dono les gràcies a tots i sobretot demano perdó a totes les persones a qui hagi creat deutes o qualsevol altre inconvenient. Estaré completament incomunicat, gràcies i un petó molt fort”, s’acomiada el jove actor.
L’Adrián és un exemple de resiliència i el seu testimoni pretén demostrar que tothom pot caure en el món de les drogues i que cal anar amb molt de compte, perquè sortir-ne és molt difícil. Només queda esperar que aconsegueixi recuperar-se i torni a la vida pública quan estigui bé.