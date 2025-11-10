Adrián Rodríguez se ha abierto en canal a través de las redes sociales. El actor, que se hizo famoso gracias a su papel en las series Los Serrano y El chiringuito de Pepe hace tiempo que lucha contra las adicciones a las drogas, de hecho, a principios de año pasó por el plató de Telecinco para hablar abiertamente de esta lucha. Ahora, sin embargo, ha decidido revelar su recaída en un breve comunicado informando que estará un tiempo desaparecido para ponerse en tratamiento.

Adrián Rodríguez recae en las drogas

El intérprete ha sido muy valiente compartiendo abiertamente los problemas con las adicciones a las drogas. Una pesadilla que lo ha acompañado los últimos años y de la cual ha hablado para intentar ayudar a las personas que también están pasando por una situación similar. «Me desvié del camino correcto, hubo y aún hay una adicción a las drogas». El pasado mes de agosto se abrió en canal en un vídeo en TikTok, donde daba detalles de cómo las adicciones al alcohol y las drogas habían terminado afectando su vida. Los gastos lo llevaron a vender objetos personales e incluso publicar contenido picante en la plataforma OnlyFans para conseguir dinero. En ese momento admitió que «se estaba recuperando» y que continuaba en tratamiento, pero ahora ha decidido explicar que necesita un tiempo después de esta recaída.

El actor Adrián Rodríguez revela su lucha contra la adicción a las drogas | Telecinco

El comunicado de Adrián Rodríguez

En una de las historias temporales de su perfil de Instagram, el intérprete ha compartido esta dura noticia en un breve texto muy sincero y directo.

El comunicado de Adrián Rodríguez | Instagram

«Después de meses creyendo que estoy mejor y otros proyectos que quería hacer, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad», explica el actor de Física o Química. «La poca luz que aún queda dentro de mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento. Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte», indica sobre el tiempo que estará alejado de las redes o la exposición pública. «Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pido perdón a todas las personas a quienes haya creado deudas o cualquier otro inconveniente. Estaré completamente incomunicado, gracias y un beso muy fuerte», se despide el joven actor.

Adrián es un ejemplo de resiliencia y su testimonio pretende demostrar que todos pueden caer en el mundo de las drogas y que hay que tener mucho cuidado, porque salir de ello es muy difícil. Solo queda esperar que consiga recuperarse y vuelva a la vida pública cuando esté bien.