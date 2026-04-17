Adrián Rodríguez vuelve a ocupar todos los titulares por un incidente con la policía que ha terminado con su detención. La estrella de Física o Química, la icónica serie adolescente que marcó a toda una generación, no atraviesa un momento fácil. El actor, que también participó en otros éxitos como Los Serrano, se encuentra en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial. Lo último que se sabía era que había estado desaparecido 48 horas, después de publicar un vídeo en el que lamentaba que se había quedado en la calle porque lo habían echado de casa.

Ha pasado un tiempo en un centro de desintoxicación para intentar curarse de las adicciones y ahora que parecía que estaba mejor, habría enfadado a su novia: «¿Alguien puede ayudarme? Mi expareja me ha dejado en la calle«, lamentó públicamente. La chica, en cambio, dio su versión -en un texto que acabaría borrando- y es muy diferente: «Necesita ayuda y a mi casa no volverá después de todo. Se fue voluntariamente con su maleta a las once de la noche y se presentó a las cinco de la madrugada, gritando e insultándome mientras despertaba a los vecinos«. Naiara explica que llamó a la policía para que lo echara de allí: «Nadie debe insultar a nadie y, mucho menos, si lo que quiero es ayudar. Todo cae por su propio peso, no ayudaré más después de lo que he recibido. Se acabó ya».

Detienen Adrian Rodríguez tras una discusión con la policía | Antena 3

El padre de Adrián Rodríguez, muy preocupado por él y sus adicciones

Adrián Rodríguez, que no había dado señales de vida desde entonces, terminó llamando al padre para decirle que volvería a la clínica de desintoxicación porque era lo mejor para él. En la estación de Málaga, sin embargo, las cámaras del programa Y ahora Sonsoles lo grabaron muy nervioso mientras se enfrentaba a la policía. Los agentes tuvieron que esposarlo mientras él gritaba fuera de sí: «¡Quita la cámara, que la quites!«. El padre, al que invitaron al plató, lamentó verlo en esta situación: «Si ha montado este pollo es que habrá vuelto a consumir… He hablado con terapeutas y psicólogos, creo que está enfermo y se cree su personaje. Me está arrastrando a mí y a la familia».

El chico, que recientemente había participado en un reality, lo llamó cuando terminó esta experiencia para decirle que estaba «limpio» y que se iría a Málaga a vivir con su novia. Esta historia no ha terminado muy bien, eso está claro. Y el problema es que el actor arrastra problemas económicos importantes, también, ahora que ha tenido que pedir préstamos personales para poder pagar sus estancias en esta clínica de desintoxicación.

@yahorasonsoles 🟠 El actor Adrián Rodríguez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía. 📲 Contenido disponible en atresplayer. >>> YAhoraSonsoles, de lunes a viernes a las 17:00h en Antena 3 y al completo en atresplayer. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #AdriánRodríguez #Málaga ♬ sonido original – Yahorasonsoles – Yahorasonsoles

El padre del actor, preocupado por su comportamiento | Antena 3

No es una situación fácil para quien fuera uno de los actores más aclamados de su momento, un chico que tendrá que calmarse y pedir ayuda si realmente quiere salir de este pozo negro.