Maxi Iglesias denuncia l’assetjament a ‘Física o Química’: “Males persones”

Maxi Iglesias ha reaparegut públicament en una entrevista que no farà gràcia als seus excompanys de Física o Química. L’actor, qui fos un dels protagonistes de la sèrie adolescent d’Antena 3, ha denunciat en una entrevista que els altres intèrprets van ser “molt males persones” amb ell i arriba a acusar-los d’haver-lo “assetjat” mentre rodaven la ficció. Aquells passadissos ficticis van ser escenari d’una de les sèries revelació de finals dels 2000, en la que es descobririen talents com Úrsula Corberó, Javier Calvo o Andrea Duro. Tots eren joves i desconeguts, en aquella època, per la qual cosa sobta tant saber ara que van volar ganivets entre els.
No tot són bons records, sobretot si fem cas al que explica qui es va posar la pell del guapo de la classe. El Cabano s’ha sincerat com mai no havia fet en el pòdcast Livingpostureo, des d’on denuncia haver patit assetjament de part d’alguns companys del repartiment. Ell ja havia patit assetjament escolar quan era petit, un drama que va tornar a experimentar en primera persona mentre treballava a la sèrie: “Amb mi han estat males persones“.
“Alguns companys a la vida real van fer-me assetjament… I no ho havia dit mai perquè tampoc no és una cosa que vagi explicant així com així”, ha iniciat amb una contundència inusual en ell. Maxi Iglesias encara té relació, a dia d’avui, amb algun dels antics companys. I, de fet, assegura que un dels amics que li han quedat de la sèrie va arribar a demanar-li perdó un dia: “Em va reconèixer que s’havien passat de debò, que em tenien molta ràbia i els feia enveja. Jo era un personatge que, a priori, no era ni moltíssim menys el més protagonista. I com anava fent les coses mitjanament bé, doncs cada cop em donaven més escenes. A algunes persones això no els va agradar perquè se sentien més preparats i millors actors que jo”.
Maxi Iglesias i Angy Fernández, entre els actors de Física o Química que no ho han passat bé
Tots eren molt joves, en aquella època, però això no va ser impediment: “L’ambició no entén d’edats”, reflexiona. Han passat molts anys, però ho ha volgut treure a la llum ara que ja no l’afecta: “Ara ja ho tinc superat i més que parlat a teràpia i, per això, puc ara explicar-ho en un pòdcast en clau de comèdia“. La seva companya de sèrie, Angy Fernández, per exemple, també ha reconegut públicament haver passat una època molt complicada. De fet, en el seu cas ha assegurat que s’ha estat 10 anys “amb depressió i molta ansietat“.
Amb un testimoni i un altre, queda clar que no tot era tan maco com podia semblar des de casa en un rodatge que els hauria afectat molt a tots sobretot perquè la sèrie va suposar un boom i va tenir una repercussió elevadíssima que ningú no s’esperava.