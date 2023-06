L’actor Maxi Iglesias, expulsat d’un taxi: “Creia que el destrossaria”

Maxi Iglesias ha quedat en evidència en muntar una escena a dins d’un taxi. L’actor, famós per Física o Química, Velvet o Valeria, ha estat expulsat d’un vehicle d’aquest tipus després de demostrar una actitud denunciable. Sempre s’havia deixat veure com un noi calmat i simpàtic, per la qual cosa sobta tant que hagi tractat malament el taxista. L’home ho ha denunciat en un vídeo que s’ha fet viral a les xarxes socials, en el qual l’insulta directament en referir-s’hi com “el subnor… aquest“.

El taxista explica que va patir un altercat greu amb Maxi Iglesias i que va veure’s obligat a fer-lo fora quan estaven al carrer Serrano de Madrid pel que feia a dins del taxi. Hauria protagonitzat un altercat greu i l’hauria fet grossa a dins del cotxe, a més a més que l’hauria parlat de males maneres i hauria evidenciat que creia que pagar la factura li dona ales a fer el que vulgui.

Maxi Iglesias ha quedat en evidència per l’enfrontament amb un taxista | Telecinco

“Et puc explicar l’anècdota aquesta del subnor… del Maxi Iglesias, que el vaig fer fora del cotxe tot rodant per terra. Fa un parell de mesos d’això, quan va començar a increpar-me. Li vaig demanar que em respectés i gairebé em destrossa el cotxe, pensava que anava a arrancar el seient del copilot i creia que el destrossaria, allà darrere amb els seus amics de festa. Vaig aturar el datàfon i li vaig dir que baixés del taxi per força, va pagar i li vaig dir que marxés. Va acabar sortint del taxi abans d’arribar al seu destí, li vaig dir que sortís del cotxe”, ha relatat.

Un taxista denuncia el tracte rebut per Maxi Iglesias | Telecinco

L’actor no s’ha pronunciat sobre el tema, però podria ser que ho fes en adonar-se que aquesta història perjudica molt la seva imatge pública. Ell sempre ha dit que li agrada molt sortir de festa i passar-s’ho bé amb els amics, encara que ningú no s’esperava que tractés tan malament els professionals que el porten després fins a casa.