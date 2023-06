Jordi Cruz i Rebecca Lima anuncien com es dirà el seu primer fill

Jordi Cruz i Rebecca Lima es convertiran en pares molt aviat, una futura paternitat que diuen que els tenen molt il·lusionats. L’arquitecta brasilera està compartint com avancen els preparatius abans de l’arribada del petit, un nen per a qui ja han escollit nom. Aquest diumenge, ha tret a la llum aquesta informació a través del seu perfil d’Instagram i els fans del jurat de Masterchef han omplert la publicació d’aplaudiments. Com volen anomenar el seu bebè? Noah, un nom estranger i original que els hauria convençut.

És gràcies a l’arquitecta i influencer que coneixem detalls d’aquest embaràs. Ha iniciat una sèrie de vídeos en el seu perfil en els quals comparteix part del seu procés d’adaptació abans del part. Aquí ha mostrat fotos de la baby shower que li han preparat les amigues, el bressol i la banyera per a ell que han comprat o els primers dubtes.

La parella, encantada amb la futura paternitat | Instagram

Rebecca Lima mostra fotos de la baby shower | Instagram

Jordi Cruz i Rebecca Lima contracten els serveis d’una baby planner

La parella ha contractat els serveis d’una baby planner, una experta en planificar l’arribada d’un nen que els assessora a l’hora d’escollir mobiliari per a l’habitació o joguines per al seu correcte desenvolupament, per exemple.

Gràcies a aquesta finestra que ha volgut obrir la parella del cuiner, els seguidors també han pogut saber que s’estan informant per poder fer una criança trilingüe al bebè des que neixi. Assegura que la seva intenció és que parli tres idiomes diferents i que, per tal d’aconseguir-ho, volen iniciar aquest procés tan aviat com sigui possible. No han indicat a quins tres idiomes es refereixen, encara que sembla clar que dos seran el brasiler i el català perquè són els materns d’ells dos.

Jordi Cruz i Rebecca, en una botiga de nadons | Instagram

L’arquitecta es prepara per al part amb diversos exercicis | Instagram

Estan molt emocionats en aquest procés, com és lògic, i als fans els encanta que els facin partícips de com evoluciona el procés d’adaptació de la casa i de la seva rutina abans de l’arribada del seu primer fill en comú.