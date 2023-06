Empitjora la salut de Joan Carles de Borbó: una altra operació i mala cara

Joan Carles de Borbó volia fer un bon regal de graduació a la seva neta Irene Urdangarin i és per això que ha organitzat una reunió familiar a Ginebra. Aquest cap de setmana, ell ha pagat totes les despeses que s’han derivat del viatge -i estada- de l’exmatrimoni Urdangarin, els quatre fills, Sofia de Grècia, Elena de Borbó i els seus dos fills.

Tots ells s’han donat cita a Suïssa per acompanyar la jove en el comiat del centre en què ha estudiat aquests anys. A partir d’ara, ingressarà en una escola molt prestigiosa per estudiar Direcció Hostalera. Han aprofitat que ha estat el seu aniversari recentment per celebrar totes dues coses en una reunió atípica en la qual han fet veure que formen una família unida i tradicional.

Ha resultat sorprenent tornar a veure junts Iñaki i Cristina amb els fills després de la separació i, sobretot, la retrobada entre l’exduc de Palma i el seu sogre. L’emèrit no el veia des que va sortir de presó, almenys públicament, així que aquesta visita no deu haver estat gaire agradable.

Molts s’han fixat en l’antic monarca espanyol. Joan Carles de Borbó ha evidenciat, una vegada més, uns problemes de mobilitat que continuen accentuant-se. El seu aspecte està espatllat, més prim i amb cara de cansat. Fonts properes a ell han parlat amb Informalia i han assegurat que hi ha un perquè: “Ha estat operat d’un problema de pell i la cicatrització no ha estat bona, no acaba de completar-se”. A més a més, tampoc no estaria descansant: “No dorm bé i tota aquesta situació li provoca cansament i mal aspecte”.

Iñaki Urdangarin, relegat a la segona fila en la graduació de la seva filla

El mateix mitjà ha publicat una fotografia en exclusiva de l’interior de l’escola en la graduació, la que permet comprovar que Iñaki Urdangarin no ha assegut a primera fila. Tota la resta de la família ocupava seients preferencials, mentre que ell seia just darrere de Cristina, el fill Pablo i la seva mare Claire. A l’altra banda, seien els reis emèrits en unes cadires tot just al costat de l’escenari al qual els alumnes pujaven a recollir els seus diplomes.

Aparentment, tot ha estat bon rotllo i cordialitat en aquesta reunió estrambòtica, però caldrà esperar al testimoni de les persones que hagin estat a prop d’aquesta branca de la família reial per saber-ne la veritat.