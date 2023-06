El pacte d’Iñaki Urdangarin i Cristina abans de la retrobada familiar

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó es retrobaran avui a la graduació de la filla petita, Irene, un esdeveniment acadèmic que han convertit en reunió familiar. De fet, s’ha publicat que també han convidat Joan Carles i Sofia o a Elena de Borbó i els seus fills Victoria Federica i Froilán. No serà gaire còmode per a cap d’ells tornar a veure l’exduc de Palma, amb qui segurament no havien tornat a parlar des que sortís de presó. A més a més, la signatura del divorci amb Cristina deu complicar la situació encara més si realment l’ambient entre ells és tan tens com diuen.

L’exmatrimoni hauria arribat a un acord abans d’aquesta cita, segons informa la revista Semana. No volen espatllar el gran dia de la filla i, per això, haurien signat un pacte de no-agressió. Fonts pròximes a la parella asseguren que ambdós han acordat “tenir la festa en pau i que aquestes hores juntes passin amb la calma més gran possible”. El seu objectiu és “no donar el més mínim senyal de discòrdia”. I, per aquest motiu, podrien fer una foto de família tots junts per aportar una imatge d’unió que, per una altra banda, tothom sap que és mentida.

També podria ser que Iñaki vagi cap allà acompanyat d’algun membre de la seva família per no sentir-se tan sol. El més probable és que sigui la mare qui es desplaci fins a Ginebra amb ell, encara que aquesta informació no està confirmada.

Cristina i Iñaki es retrobaran a Ginebra | Europa Press

Felip i Letícia, les principals absències en la graduació d’Irene Urdangarin

Totes les mirades estaran posades en aquesta branca de la família reial, que tornarà a veure’s i a demostrar que s’estimen en una reunió a la qual no comptaran amb la presència de Felip i Letícia. En els últims anys ha estat més que evident el distanciament dels actuals monarques amb les germanes i els seus fills respectius. No volen ni sentir a parlar de Cristina, de Joan Carles i, encara menys, d’un Iñaki Urdangarin que els ha fet mal. El que està clar és que cap d’ells no els trobarà a faltar en aquesta cita previsiblement tensa i incòmoda ja de per si sense que ells hi vagin.