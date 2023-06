El pacto de Iñaki Urdangarin y Cristina antes del reencuentro familiar

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se reencontrarán hoy en la graduación de su hija pequeña, Irene, un acontecimiento académico que han convertido en reunión familiar. De hecho, se ha publicado que también han invitado a Juan Carlos y Sofía o a Elena de Borbón y sus hijos Victoria Federica y Froilán. No será muy cómodo para ninguno de ellos volver a ver al exduque de Palma, con quien seguramente no habían vuelto a hablar desde que saliera de prisión. Además, la firma del divorcio con Cristina debe complicar la situación todavía más si realmente el ambiente entre ellos es tan tenso como dicen.

El ex matrimonio habría llegado a un acuerdo antes de esta cita, según informa la revista Semana . No quieren estropear el gran día de la hija y, por eso, habrían firmado un pacto de no-agresión. Fuentes próximas a la pareja aseguran que ambos han acordado «tener la fiesta en paz y que estas horas juntas pasen con la calma más grande posible». Su objetivo es «no dar la más mínima señal de discordia». Y, por este motivo, podrían hacer una foto de familia todos juntos para aportar una imagen de unión que, por otra banda, todo el mundo sabe que es mentira.

También podría ser que Iñaki vaya hacia allí acompañado de algún miembro de su familia para no sentirse tan solo. Lo más probable es que sea su madre quien se desplace hasta Ginebra con él, aunque esta información no está confirmada.

Cristina e Iñaki se reencontrarán en Ginebra | Europa Press

Felipe y Letizia, las principales ausencias en la graduación de Irene Urdangarin

Todas las miradas estarán puestas en esta rama de la familia real, que volverá a verse y a demostrar que se quieren en una reunión a la que no contarán con la presencia de Felipe y Letizia. En los últimos años ha sido más que evidente la distanciación de los actuales monarcas con sus hermanas e hijos respectivos. No quieren ni oír a hablar de Cristina, de Juan Carlos y, todavía menos, de un Iñaki Urdangarin que les ha hecho daño. Lo que está claro es que ninguno de ellos no les echará de menos en esta cita previsiblemente tensa e incómoda ya de por sí sin que ellos vayan.