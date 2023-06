La ruptura de Risto Mejide y Natalia Almarcha no ha sido fácil. Solo dos días después de proclamar su amor y dejar caer que estaban mejor que nunca, salió a la luz una decisión inesperada que ha comportado muchos titulares. La farmacéutica con quien había iniciado una relación ha dicho públicamente que muchas mujeres le han asegurado que Risto le ha engañado en estos meses que han estado juntos, unos rumores de infidelidad sobre los que él no ha querido pronunciarse.

Lo único que ha dicho el publicista catalán es que no hablará mal de una chica a quien ha querido mucho y que no hablará «y no porque no me falten ganas o motivos«. Ella abandonó las redes sociales poco después de que su ex compartiera este escrito, pero finalmente ha decidido hacer público su perfil de Instagram y ha dicho la suya un comunicado bomba.

Natalia Almarcha da su versión de la ruptura con Risto Mejide

¿Y qué ha dicho Natalia? «Desde el primer momento he defendido mi intento de anonimato, pero no veo otra manera de defenderme que haciendo pública la cuenta para dar visibilidad a este mensaje. Quiero decir que tengo la conciencia super tranquila porque desde que empezamos a principios de diciembre, esta es una relación en la que yo lo he dado todo. Ningún mal trato hacia esta persona, no se me puede sacar desde aquella fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún chico, he tenido que exponerme más de lo que me habría gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras, etc».

Afirma con contundencia que siempre ha defendido a Risto «incluso sin argumentos» y que lo continuará haciendo: «Ahora bien, tampoco puedo permitir que todo el mundo me pregunte que qué he hecho para dejarme tan mal en el texto que publica. No me lo merezco y menos con el trato impecable que he tenido hacia él. Y por respeto tampoco explicaré nada de lo que haya vivido con nadie. Podría perfectamente usar este medio para dar mi versión en vez de tener que defenderme y no. Y también pido respeto hacia mí por parte de la prensa, es ilegal publicar contenido privado de una persona que tenía la cuenta de su Instagram cerrado y manipularlo para crear conflictos».

Queda claro que la joven no ha acabado muy contenta, una idea que coge peso si analizamos el otro escrito que ha compartido en su perfil: «Tristemente, vivimos en un mundo en el que hay un importante exceso de hipocresía, un mundo en el que interesa mucho vender una vida en las redes sociales y cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Un mundo narcisista, un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejamos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco».

De momento parece que ninguno de los dos no quiere hacer más declaraciones al respeto, pero la prensa rosa insistirá ahora que se sabe que hay mal rollo entre ellos.