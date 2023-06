Risto Mejide y Natalia Almarcha parecía que se encontraban en el mejor momento de su relación. Se dejaban ver en actos públicos, empezaban a publicar fotografías juntos en sus perfiles de Instagram… Pues bien, han decidido romper solo dos días después de que el publicista compartiera una fotografía de la farmacéutica abrazada a la hija que tiene con Laura Escanes, la pequeña Roma.

¿Qué pistas daban pie a pensar que han cortado? En primer lugar, que el presentador haya dejado de seguir el perfil de Instagram de la novia y también el que tiene con su perro como protagonista. Además, también ha borrado la fotografía de Natalia con la niña a la que nos referíamos. Algunos podrían pensar que era un gesto para permitir que ella tuviera más privacidad, pero el tiktoker Abel Planelles lo niega al haber comprobado que la chica habría empezado a aceptar solicitudes de amistad sin cesar en Instagram ahora que volvería a estar soltera.

Avisan a Natalia Almarcha que Risto le habría sido infiel

Habría llegado a compartir un story muy llamativo en el que compartía el mensaje que ha recibido de una chica que le avisa de que Risto le podría haber sido infiel con varias chicas: «A ver, estoy recibiendo centenares de mensajes así. Estas cosas me hacen duelen, tanto si son verdad como si está manipulado todo lo que me pasáis, ya no procede… Haberme avisado antes«, ha espetado en un sonoro zasca hacia su ex. Al poco de escribir esto, misteriosamente su perfil de Instagram ha desaparecido y parece que lo ha borrado.

Més pistas de la ruptura de Risto y Natalia | Instagram

Risto confirma la ruptura de Natalia en un comunicado

Risto ha querido pronunciarse sobre la ruptura a través de su perfil de Instagram. El presentador ha compartido un escrito en el que avisa que no lo verán criticar Natalia públicamente: «De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existís, sería la suma imperfecta de los dos. Yo nunca daré públicamente mi versión del final de una relación, ni de esta ni de ninguna otra. Y no porque me falten ganes o razones muchas veces, sino porque esto sería ir contra una persona que ha estado importante en mi vida».

Risto Mejide confirma la ruptura | Instagram

«Una mujer a quien he querido, con quien he convivido y a quien he dado la bienvenida en mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos, una mujer a quien he llamado amor. Por eso, después de la ruptura, no esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable. Esta persona merecerá siempre el mío respeto y, por lo tanto, mi más sincera contención- Si ella decide explicaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya. Por eso, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para querer también lo soy para callar. Y no, quien calla no otorga», ha añadido.