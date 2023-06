Pablo Motos y El Hormiguero han quedado en evidencia en la entrevista a Javier Cámara, un actor que no se ha cortado a la hora de sacar a la luz una verdad incómoda del programa. Desde el inicio de la conversación se hacía evidente que tiene confianza con el presentador, un buen rollo que ha aprovechado para tirarse a la piscina y soltar unos cuantos zascas en directo. Gracias al protagonista de Rapa , la ficción de Movistar+ que iba a promocionar, hemos podido saber cuánto cobran los invitados al exitoso espacio de las hormigas. La respuesta ha dejado todo el mundo con la boca abierta.

Lo primero que ha hecho Javier Cámara ha sido revelar una conversación que habían tenido en privado con Pablo Motos antes del comienzo de la emisión: «Me has dicho que he venido muchas veces al programa y que esperabais que os diera juego. Pues ya sabes cómo soy». Ante esto, Pablo Motos le reprochaba, aparentemente entre bromas, que lo había visto «flojo» en su última visita. ¿Y qué ha respondido Javier Cámara? «Para lo que pagáis…«. Pam.

¿Cómo funciona el contrato entre El Hormiguero y los famosos que participan?

De este modo tan directa, ya dejaba caer que la retribución que se llevan los famosos que visitan el plató de Pablo Motos no es muy alta. Ahora bien, no se ha quedado contento con esto y ha querido dejar claro que no es que paguen poco, sino que no pagan absolutamente nada. Lo que pocos se esperaban era que las hormigas confirmaran esta información: «Aquí tiene razón, Pablo. Yo sí que cobro y él no. De hecho, nosotros no cobramos si Javier cobra».

Javier Cámara deja en evidencia a El Hormiguero | Antena 3