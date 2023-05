Pablo Motos asegura que tiene poderes paranormales y sorprende mucho

Pablo Motos intercala las preguntas a los entrevistados de El Hormiguero con pinceladas sobre su opinión. Además, también es habitual que suelte alguna confesión personal y que genere curiosidad, hasta el punto de acabar haciéndolo protagonista de los titulares. Ahora lo vuelve a ser porque ha asegurado que tiene «un sexto sentido«, una afirmación surrealista que ha dicho con mucha más seriedad de lo que se esperaba.

El presentador no estaba seguro de decirlo públicamente, pero finalmente ha dejado la vergüenza de banda. La confesión ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, ya que ha dicho abiertamente que cree firmamente que tiene poderes: «Yo detecto si hay alguna situación peligrosa«, ha espetado.

Pablo Motos hace una confesión extraña en El Hormiguero

«Un día iba con mi chica y le dije que cruzara de acera porque sabía que en la siguiente calle estaba pasando una cosa mala, que alguien estaba robando y atracando. Sin haber visto nada, cruzamos y vimos que había chicos robando un coche algo más adelante. Y también noto cuando hay una mala persona cerca… pero callo porque estoy hablando de más», ha dicho intentando dejar el tema.

Pablo Motos hace una confesión extraña | Antena 3

Ya había creado mucha expectación y tuvo que dar más detalles: «Si estoy en una fiesta, a veces noto que me da una cosa en la espalda y me doy cuenta de que hay alguien muy negro y muy mala persona en la sala. Tengo que mirar y buscar hasta que digo: «Es esta». Me fío mucho de mis intuiciones, acierto mucho más que la media de gente».