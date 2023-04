Pablo Motos revela qué es lo que menos le gusta de su mujer

Pablo Motos no acostumbra a hablar de su vida privada, un presentador hermético que ha dejado el secretismo de banda y ha hablado de su matrimonio en el último programa de El Hormiguero . Está casado con Laura Llopis desde hace dos décadas, una relación consolidada que también tendría algún problema como es normal. Lo que pocos se esperaban era que él reconociera qué es lo que menos le gusta de su mujer de una manera tan abierta como ha hecho.

Estaba entrevistando al cantante Manuel Carrasco, conocido por sus canciones románticas, cuando Pablo avisaba que estaba a punto de hacer una confesión personal que no gustaría a su mujer: «Hoy dormiré en el sofá«. ¿Y a qué se refería? A una diferencia que tiene con ella a la hora de comprar ropa: «No tiene nada a ver el tiempo que tardo yo al comprar ropa con el tiempo que le cuesta a mi mujer. Yo salgo, digo de ir a comprar y me compro tres si veo que algo me queda bien. Ella me dice que no, que solo me compre uno. Ahora bien, ella a la inversa porque necesita uno azul, uno rojo…».

«Entro en la arena. Creo que, a veces, mi mujer me usa solo para llevarme la contraria. Me pregunta cuál me gusta más y se compra la otra. Tengo que reconocer que, antes de llegar a casa, me dice que tendría que haber cogido el otro», ha dicho. No le ha dejado tan mal, pero ha soltado un «hoy sé que no dormiré en casa» que evidencia que a Laura no le gusta que el presentador hable públicamente sobre detalles de su matrimonio.

Pablo Motos y su mujer, Laura | Europa Press

Manuel Carrasco, mucho más romántico que Pablo Motos

Presentador e invitado se han sincerado sobre el amor y gestos que algunos consideran románticos y otros, vomitivos. En este caso, ha quedado más que confirmado que el romántico de los dos es el cantante. En primer lugar, les han preguntado si veían bonito tener relaciones sexuales en el mar de la playa. Mientras Manuel Carrasco decía que sí, Pablo Motos lo negaba: «Entiendo que la juventud, quizás, hace que todo sea romántico. Yo creo que donde esté una cama…».

Trancas y Barrancas sacan el lado más romántico de @manuelcarrasco_ #CarrascoEH pic.twitter.com/Bd7OxAoWJb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 26, 2023

¿Tocar la guitarra a la pareja sin ropa les parece romántico? Aquí sí que los dos han coincidido al afirmar que lo ven sexy, hasta el punto que el artista ha reconocido que lo ha hecho más de una vez: «En mi caso, es un clásico». Una entrevista que ha servido para tratar el tema del amor algo más en profundidad.