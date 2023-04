Pablo Motos revela què és el que menys li agrada de la seva dona

Pablo Motos no acostuma a parlar de la seva vida privada, un presentador hermètic que ha deixat el secretisme de banda i ha parlat del seu matrimoni en l’últim programa d’El Hormiguero. Està casat amb Laura Llopis des de fa dues dècades, una relació consolidada que també tindria algun problema com és normal. El que pocs s’esperaven era que ell reconegués què és el que menys li agrada de la seva dona d’una manera tan oberta com ha fet.

Estava entrevistant el cantant Manuel Carrasco, conegut per les seves cançons romàntiques, quan el Pablo avisava que estava a punt de fer una confessió personal que no agradaria a la seva dona: “Avui dormiré al sofà“. I a què es referia? A una diferència que té amb ella a l’hora de comprar roba: “No té res a veure el temps que trigo jo en comprar roba amb el temps que li costa a la meva dona. Jo surto, dic d’anar a comprar i me’n compro tres si veig que alguna cosa em queda bé. Ella em diu que no, que només me’n compri un. Ara bé, ella al revés perquè necessita un blau, un vermell…”.

“Entro a la sorra. Crec que, a vegades, la meva dona em fa servir només per portar-me la contrària. Em pregunta quin m’agrada més i es compra l’altra. He de reconèixer que, abans d’arribar a casa, em diu que hauria d’haver agafat l’altre”, ha dit. No l’ha deixat tan malament, però ha deixat anar un “avui sé que no dormiré a casa” que evidencia que a la Laura no li agrada que el presentador parli públicament sobre detalls del seu matrimoni.

Pablo Motos i la seva dona, Laura | Europa Press

Manuel Carrasco, molt més romàntic que Pablo Motos

Presentador i convidat s’han sincerat sobre l’amor i gestos que alguns consideren romàntics i d’altres, vomitius. En aquest cas, ha quedat més que confirmat que el romàntic dels dos és el cantant. En primer lloc, els han preguntat si veien maco tenir relacions sexuals al mar de la platja. Mentre el Manuel Carrasco deia que sí, el Pablo Motos ho negava: “Entenc que la joventut, potser, fa que tot sigui romàntic. Jo crec que on sigui un llit…”.

Trancas y Barrancas sacan el lado más romántico de @manuelcarrasco_ #CarrascoEH pic.twitter.com/Bd7OxAoWJb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 26, 2023

Tocar la guitarra a la parella sense roba els sembla romàntic? Aquí sí que tots dos han coincidit en afirmar que ho veuen sexy, fins al punt que l’artista ha reconegut que ho ha fet més d’una vegada: “En el meu cas, és un clàssic”. Una entrevista que ha servit per tractar el tema de l’amor una mica més en profunditat.