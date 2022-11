Pablo Motos, criticat per Virginia d’OT: “Masclista, violent i lamentable”

Pablo Motos es troba a l’ull de l’huracà per la seva actitud, la que diverses convidades d’El Hormiguero han titllat de “masclista” al llarg dels anys. Darrerament s’ha tornat a destacar per la campanya contra la violència masclista que ha fet el Ministeri d’Igualtat espanyol, en el que simulen una situació que s’assembla al que va passar en el seu programa d’Antena 3 quan va preguntar a Elsa Pataky si dormia “en roba interior sexy”.

Ell va respondre enfurismat i va negar haver estat masclista, però això no ha fet més que empitjorar la situació. De fet, Twitter s’ha omplert de vídeos antics en els que alguns teleespectadors destaquen alguns comentaris del presentador que no van fer gens de gràcia.

"Machista,violento, incómodo, curre, vergonzoso y muy lamentable"

Así califica Virginia Maestro la entrevista que le hizo Pablo Motos en el hormiguero.

¿Es o no es un baboso machista?👇 pic.twitter.com/TZjcclIu11 — hijos de Putin (@HhijosdePutin) November 26, 2022

El següent pas l’ha donat Virginia Maestro, exconcursant d’Operación Triunfo 2008 en el que era la preferida de Risto Mejide. L’artista va acudir al programa de Pablo Motos per promocionar el seu primer disc i recorda que l’entrevista no va ser gens bona. Vist en perspectiva, diu que ho recorda com un moment “molt incòmode”. No còmode amb això, l’ha deixat verd en un tuit que està tenint moltíssima repercussió: “Va ser masclista, violent, incòmode, cutre, vergonyós i molt lamentable“.

Virginia Maestro carrega públicament contra Pablo Motos

No contenta amb tot això, ha acusat el programa d’estar eliminant de l’arxiu tots els vídeos en els que Pablo Motos evidenciava aquesta actitud masclista: “Què fàcil és fer això des del poder! Menys esborrar i més demanar perdó. Tots ens equivoquem i reconèixer-ho seria més savi”. El Confi TV recorda que en aquella entrevista, el presentador valencià la va incomodar amb un munt de referències a l’escot de la samarreta de Virginia: “No sé si és millor que et tapis o que ho deixis així. Estic intentant mirar-te als ulls, però…”. Ella li hauria demanat que no li fes això, però ell continuava: “Quins ulls que tens! Es nota que a tu van fer-te un dilluns amb ganes”.

Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder.

Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio.

FIN. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) November 26, 2022

Aquesta no ha estat l’única vegada que una convidada ha carregat contra ell, encara que això no impedeix que Pablo Motos continuï defensant-se i excusant-se en un humor que no fa gràcia als i les altres.