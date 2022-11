La cosina de Pilar Rubio la deixa verda en unes declaracions bomba

Pilar Rubio ha rebut per totes bandes des que va començar a aparèixer a televisió, però poques vegades l’havien deixat verda membres de la seva família. Christina Rapado és una de les seves cosines, un lligam de sang que no li ha impedit carregar contra ella en unes declaracions bomba a Socialité. En elles, l’ha acusat de ser capaç del que fos per tal d’arribar a ser famosa: “Ella sempre ha volgut destacar i ser una estrella. Quan estava començant a ser col·laboradora posava el seu nom a Google 50 vegades cada dia per veure què es deia sobre ella. Sempre vol donar una imatge perfecta, però el que vull jo amb aquesta entrevista és desemmascarar la meva cosina“.

Ha explicat que van estar molt unides quan eren nenes i adolescents, però que aquesta relació va trencar-se radicalment quan la dona de Sergio Ramos va començar a sortir per televisió. Cal recordar que Christina és cantant, per la qual cosa també té certa fama: “Recordo que estava en un esdeveniment i un periodista em va preguntar què opinava sobre Pilar Rubio sense saber que érem cosines. Li vaig dir que estava orgullosa de ser familiar seva i això no va agradar-li ni a ella ni a la seva mare, que va trucar la meva mare per dir-li que deixés de parlar de Pilar. Semblava que volgués dir que la seva filla era divina i fantàstica, mentre que jo era una friki. Vaig intentar parlar amb la meva cosina, però mai no vaig obtenir resposta”.

“Pilar Rubio s’ha comportat amb mi molt malament, com una porca, i crec que no m’ho mereixo. Moltíssims esdeveniments en els que estava el meu nom a la llista han acabat cancel·lant-se tot just després que ella confirmés la seva assistència”, ha lamentat tot acusant-la d’haver-la vetat en alguns actes.

La cosina de Pilar Rubio carrega contra ella | Telecinco

Pilar Rubio queda molt malament per culpa de la cosina

Sense pèls a la llengua, la dona li recomana que es calmi: “Ja que fa aquests vídeos tan absurds i sense sentit en les seves xarxes socials, li recomano que agafi el meu disc amb nadales populars, que es posi davant de l’arbre de Nadal amb Sergio Ramos en calçotets i que canti Campana sobre campana“. Una mala relació que ha sortit a la llum després d’un temps sense saber-se’n res.