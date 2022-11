Jorge Javier se sincera sobre les addiccions i la síndrome d’abstinència

Jorge Javier Vázquez continua la gira de promoció del seu llibre més personal, en el que reconeix que ha fet una catarsi que li ha servit per adonar-se que tenia un problema amb l’alcohol i les pastilles antidepressives. Aquest matí ha visitat els estudis de RAC1 i ha concedit una entrevista a Jordi Basté, en la que ha reconegut sense vergonya que era addicte. El presentador de Sálvame va tocar fons i ara reflexiona sobre el procés que ha fet: “He estat dos anys sense poder plorar i crec que els antidepressius tenen molt a veure, ja que et bloquegen molt els sentiments. Una de les limitacions que sentia és que m’han deixat més tocat i m’han evitat sentir la pena intensament, el que fa que deixis d’emocionar-te i de plorar. Feia dos anys que no plorava”.

“Només et diré que aquest estiu tenia un viatge per Àfrica durant quatre setmanes. En la primera setmana van perdre’m la maleta i allà duia tots els antidepressius que necessitava per a la resta del viatge. Els medicaments sempre a la bossa de mà, si us plau. Vaig haver de deixar la medicació sobtadament i va ser horrorós perquè patia síndrome d’abstinència. Estava desesperat i ja em veus trucant la meva psicòloga perquè a Botswana no podia aconseguir les pastilles! Em va dir que havia d’aguantar, però l’experiència va ser duríssim i molt complicat. En diverses ocasions vaig estar a punt de tornar a casa, però vaig adonar-me que havia d’aguantar”, s’ha sincerat el de Badalona.

I ha afegit: “Jo estava desconnectat amb mi mateix i durant aquell viatge sense pastilles vaig començar a sentir i emocionar-me una altra vegada, uns sentiments que estaven adormits. Jo m’emocionava en els safaris en veure les estampes de la natura, la vida en tota la seva plenitud. La maleta mai no va arribar a aparèixer i vaig haver de vestir amb roba del meu ex que m’anava gran! Encara sort que ningú no em coneixia”, ha relatat.

Jorge Javier visita Barcelona per promocionar el llibre | Instagram

Jorge Javier reconeix que no beu alcohol des de l’estiu

Jorge Javier Vázquez reconeix que ha estat a punt de deixar la feina a televisió moltes vegades. La feina és una part important de la meva vida, però la part més important és viure: “Un addicte no deixa de ser addicte. Des de juliol no he tornat a beure res. Jo sempre he begut quan he sortit de festa. Hi ha hagut etapes en les que sortia cada nit i bevia sempre, així que reconec que a mi m’agradava emborratxar-me. M’ho he arribat a passar molt bé fins que va arribar un punt en el que l’alcohol era dolent per a mi. També et dic que l’alcohol no m’ha sentat bé mai, sempre em llevava l’endemà sense recordar res de la nit anterior. Em van dir que havia d’estar un any sense beure i, en un principi, era impossible perquè la festa i el sexe els relacionava amb l’alcohol sempre”.

“Jo tinc la sensació que sempre estic demanant perdó per la feina que faig i que no tinc dret a certes coses per ser qui soc. Si estic dins d’un hotel, no et poden fer fotografies en barnús. Ho sento. Tots tenim dret a anar als tribunals i, en aquell cas, vaig guanyar el judici perquè el jutge va dir que jo tenia dret a la intimitat encara que surti a televisió. Una altra vegada, un home va gravar un vídeo meu en una discoteca i molts mitjans digitals van publicar-ho tot assegurant que m’havien vist en estat d’ebrietat. Vaig demandar i un jutge em va donar la raó en la demanda a dos mitjans, mentre que l’altre jutge em va tombar la demanda perquè em va dir que jo no tenia dret a l’honor perquè treballo a televisió”, ha lamentat.