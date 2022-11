Sara Carbonero, operada d’urgència per un altre problema de salut

Sara Carbonero havia estat desapareguda mediàticament aquestes darreres setmanes, el que molts pensaven que estava relacionat amb la publicació d’un reportatge que treia a la llum que té nova parella. La realitat és molt més dura, però, i té la seva salut com a motiu principal. La periodista esportiva, coneguda en les revistes del cor per ser l’exparella d’Iker Casillas, ha hagut de ser operada d’urgència.

Així ho ha anunciat la revista Lecturas en exclusiva, que ha pogut saber que va ingressar el passat dilluns per ser intervinguda en la Clínica Universitària de Navarra: “Després de realitzar una operació, l’equip mèdic va decidir que el seu ingrés era urgent”. No s’ha filtrat quin és el motiu que els ha fet preocupar-se i recomanar-li que passés per quiròfan amb tanta pressa.

Ara bé, justament ara es compleixen tres anys del seu càncer d’ovari i es tem que aquesta complicació tingui a veure amb una possible recaiguda. En aquell moment, ella mateixa va explicar què passava públicament en un comunicat: “Afortunadament, l’hem enxampat a temps. Encara em queden uns mesos de lluita mentre rebo el tractament corresponent”. Mesos després, confirmava que tot havia anat bé i mostrava la cicatriu que li havia quedat de l’operació.

Sara Carbonero, acompanyada per la família i els amics més íntims

Els fotògrafs de la revista han captat la mare i la germana entrant i sortint de l’hospital aquests dies. Tampoc no ha faltat Isabel Jiménez, presentadora dels Informatius i íntima amiga de la periodista, a qui han vist arribar al centre hospitalari amb un ram de flors enorme.

Sara Carbonero no ha dit res fins ara, però sí que ha publicat una fotografia corresponent a una sessió de fotos que ha acompanyat del missatge “De quina callada manera”. Fa referència a que està patint en silenci sense que ningú ho sabés? Cal destacar que això ho va publicar abans que es filtrés la notícia del seu ingrés als mitjans.

Sara Carbonero trenca el seu silenci després de l’operació | Instagram

Iker Casillas, preocupat per la mare dels seus fills

La revista també es fixa en la reacció d’Iker Casillas, que en aquests moments es troba a Qatar en la delegació de TVE que comenta els partits de la selecció espanyola en el mundial. Diuen que està informat de l’estat i evolució de la periodista en tot moment, com és lògic tenint en compte que es tracta de la mare dels seus fills.

Ell s’hauria ofert a quedar-se a Espanya per cuidar els nens, però Sara li hauria dit que no calia perquè ja tenia la mare i la germana al seu costat. De moment caldrà esperar per conèixer més detalls d’aquest problema de salut de la presentadora, que de moment es manté en silenci.