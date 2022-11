Almudena Cid, enamorada d’un futbolista: fotos i detalls

Almudena Cid ha trobat l’amor una altra vegada. Després de carregar contra Christian Gálvez durant la seva separació, va aparèixer aquest estiu de la mà d’un exfutbolista amb el qui sembla que ha iniciat una relació seriosa. La revista Diez Minutos ha publicat una altra fotografia de la parella, en la que es veu Gerardo Berodia fent-li un petó al front.

Berodia està separat, igual que també ho està ella. Retirat des del 2019, té 41 anys i actualment treballa com a agent esportiu. A l’estiu se’ls va veure en una escapada exprés a Galícia, la primera com a parella després d’un temps formant part el mateix cercle d’amics: “Tenen una relació molt forta encara que portin poc temps”, deien llavors. Ara se’ls ha vist passejant de la mà pels carrers de Madrid, sense ocultar la passió que senten l’un per l’altre. Els fotògrafs van veure el representant de futbolistes immortalitzant l’escapada amb un munt de fotografies d’Almudena, a qui se la veia somriure entre petó i petó.

Almudena Cid té nova parella | Diez Minutos

Aquesta va ser la primera foto de la nova parella | Semana

Qui és Gerardo Berodia? Així és el futbolista que ha captivat Almudena Cid

Gerard Berodia és bastant actiu a les xarxes socials, sobretot en el seu perfil d’Instagram. L’exfutbolista publica fotografies dels seus anys com a futbolista professional en actiu i també d’actuals, en les que mostra on està dinant o què està fent. L’esportista va jugar en les categories inferiors del Reial Madrid quan era un adolescent, fins que un tumor al turmell va acabar amb el seu prometedor futur.

Els metges van haver d’extirpar-li part de l’os per culpa d’aquest càncer, el que va forçar-lo a estar de baixar durant tres anys. Després d’allò ja no va tornar a jugar a cap equip de Primera, una carrera truncada que el va portar fins a algun equip de Bolívia. Va ser en aquell país on el seu fill va patir un accident pel qual va necessitar una operació complicada. La seva vida va estar realment en perill, per la qual cosa el futbolista ha agraït la feina dels metges públicament en diverses ocasions: “Avui fa un any de l’accident del meu fill i he d’agrair eternament al doctor Urquidi i al doctor Bazán que van fer que el meu fill encara hi sigui”, escrivia a Twitter.

Així és la nova parella d’Almudena Cid | Instagram

Almudena Cid comença a sortir amb un exfutbolista | Instagram

El nou nòvio d’Almudena Cid ha estat futbolista | Instagram

Una relació que és més estable del que alguns creien quan els van veure junts per primera vegada. Caldrà veure si continuen tan bé com fins ara i si concedeixen declaracions al respecte o no.