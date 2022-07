Almudena Cid refà la seva vida amb un exfutbolista

Almudena Cid i Christian Gálvez s’han separat de molt males maneres després de més de dues dècades junts, un matrimoni al que van posar punt i final a finals de l’any passat. Ara que han arribat a un acord de divorci, tots dos s’han afanyat a refer les seves vides sentimentals. El primer va ser el presentador de Pasapalabra, que va trigar pocs dies a confirmar que havia engegat una relació amb la presentadora d’El programa de Ana Rosa Patricia Pardo. Cap dels dos no s’ha tallat a l’hora de manifestar públicament el seu amor amb tota mena de detalls.

Ara és l’exgimnasta qui protagonitza una nova història d’amor. La revista Semana publica una fotografia seva en portada acompanyada d’un altre noi, un exfutbolista que actualment treballa d’agent esportiu: “Almudena Cid està il·lusionada una altra vegada i l’afortunat és Gerardo Berodia, un noi que l’ha acompanyat en diferents moments aquests últims mesos”.

Gerardo va formar-se al Reial Madrid i va passar per molts equips al llarg de la seva carrera. Finalment va retirar-se el 2019 com a jugador de la Unión Adarve. Té 41 anys (un menys que ella), està separat i té un fill petit. El mes passat els van veure junts a Galícia en una petita sortida romàntica en la que molts testimonis els haurien vist fent-se petons. I com es van conèixer? La revista explica que ell ja era amic seu quan sortia amb Christian Gálvez, així que el coneix d’abans: “Tenen el mateix cercle d’amics i tenen una relació molt forta encara que portin poc temps”.

Ara que Christian ha posat a la venda la casa que compartien, poques coses quedaran de la seva relació. Vuit mesos després de la separació, tots dos han iniciat camins per separat que confien que els facin més feliços.

Almudena Cid té nova parella | Semana

Christian Gálvez i Patricia Pardo coincideixen a plató

Christian Gálvez i Patricia Pardo, per la seva banda, han aparegut junts a plató per primer cop des que confirmessin que han començat una relació. La parella televisiva ha coincidit en directe poques hores abans que s’estrenés el programa nou que presenta l’escriptor. Tots li feien preguntes excepte ella, el que generava curiositat en els companys: “Jo no li pregunto res perquè m’ho sé tot”, reconeixia en directe. A partir d’aquí, començava una sèrie de declaracions que deixaven clar la complicitat que tenen entre ells.

Patricia Pardo i Christian Gálvez coincideixen a plató | Telecinco

Somriure tímid i alguna indirecta que deixa clar que estan molt enamorats: “Vinc de regar les plantes, les meves i les seves”, etzibava un Christian Gálvez que es mostrava molt somrient davant d’aquesta situació tan insòlita.