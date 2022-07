Joan Carles I, espantat pel documental d’una amant amb molta informació

Joan Carles de Borbó ha tingut una llista d’amants ben llarga i completa. Dones rosses i morenes, joves i més grans, espanyoles i estrangeres… Molts deixen caure que podia començar una aventura sentimental amb dones de tota mena. Segurament qui més maldecaps li ha generat és Corinna, a qui més s’ha estimat i qui més ha perjudicat la seva imatge pública. Queda poc per saber l’estratègia del rei emèrit en el judici que l’enfrontarà contra ella a Londres pròximament, un moment que pot esdevenir clau perquè podria ser condemnat. Ara, però, també li preocupa tot el que pugui revelar Bárbara Rey, una altra de les seves amigues especials.

L’actriu va suposar un greu problema a la Casa Reial quan va començar a fer-los xantatge. Tenia en el seu poder unes gravacions que demostraven que Joan Carles havia estat infidel a Sofia en un moment en què la premsa no en tenia ni idea -o, si més no, en què no se’n parlava públicament-. A canvi de no filtrar-les a les revistes, va aconseguir un bon grapat de diners. Va acceptar els diners i des de llavors pràcticament no ha parlat d’aquella aventura, el que podria canviar d’aquí a poc.

I és que han anunciat que la vida de Bárbara Rey serà portada a televisió. Faran una petita sèrie sobre la seva biografia, amb els millors i pitjors moments de la seva trajectòria. És molt probable que dediquin un capítol a la seva aventura amb Joan Carles i tot el tema dels diners, el que podria generar un terratrèmol a palau.

Bárbara Rey recorda els pitjors moments del seu matrimoni | Telecinco

Bárbara Rey podria estar rebent amenaces dels amics de Joan Carles

Ella mateixa participarà activament en la producció d’una sèrie anomenada Cristo y Rey. L’objectiu principal és comentar la seva relació amb el domador de lleons Ángel Cristo, una etapa de la seva vida que centrarà el reportatge. Ara bé, l’actriu ha tingut moltes més relacions i La Razón assegura que ha sentit que també està preparant-se per explicar tot el que va passar amb el pare de Felip VI en una producció: “Comencen a sorgir rumors que determinats cercles vinculats a Joan Carles estan suggerint a Bárbara que no doni molts detalls d’aquella aventura amb Joan Carles”. L’estan amenaçant?

Sigui com sigui, el que queda clar és que seria un èxit rotund que es decidís a revelar tota la veritat sobre aquella relació. No va ser esporàdica, pel que diuen, sinó que hauria durat bastant de temps i això vol dir que l’actriu pot tenir molta informació. El temps dirà si s’atreveix a treure-ho a la llum o si opta per mantenir-se en silenci i evitar represàlies.