El misteri de les impactants ferides a les mans de la princesa Elionor

La princesa espanyola Elionor ha estat al centre de tots els focus en els últims dies. Els Premis Princesa de Girona van servir-li per exhibir un bon domini del català -gràcies a aquest divertit mètode d’aprenentatge– i també per lluir-se amb un vestit nou i unes arracades de més de mil euros. Amb tot, però, no van passar desapercebudes per a la premsa unes ferides molt vistoses a la mà esquerra. Què li pot haver passat a Elionor?

La revista Semana ha tret a la llum fotografies de la princesa espanyola hereva al tron on se li veuen unes ferides de bastanta consideració que han impressionat la premsa del cor i els seguidors d’Elionor, que estan preocupats pel seu estat de salut. Aquest mateix mitjà ha preguntat a la Casa Reial què li ha passat a la princesa a les mans, però han assegurat que no saben de què són i que, fins i tot, desconeixien que la princesa tingués ferides a les mans. Aquesta resposta de la Casa Reial ha incrementat el misteri entorn a aquestes ferides.

Les ferides a la mà de la princesa espanyola Elionor / Semana

La mà esquerra capta l’atenció de la premsa durant tota la jornada

Tant Elionor com Sofia han estat protagonistes de la visita de la Casa Reial espanyola a la ciutat de Girona. Primerament van visitar el Museu Dalí de Figueres, on es van trobar amb un grup de joves seleccionats perquè coneguessin a la princesa i la seva germana. Però la premsa no va fer massa cas d’aquesta visita ni de la indumentària d’Elionor -com és habitual- sinó que totes les mires es van dirigir a la mà esquerra, on Elionor té ferides importants.

Alguns periodistes del cor apunten que podrien ser cremades, mentre que d’altres parlen de cicatrius com si l’hereva s’hagués sotmès a algun tipus d’operació a la mà. La princesa té ferides als dits anular, índex i mitjà i segons sembla es va posar crema per evitar que el sol les fes empitjorar.