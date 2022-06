Carolina de Borbó, la cosina més rica i fanfarrona d’Elionor

Elionor de Borbó ha tornat a Espanya, preparada per començar les primeres vacances d’estiu com a estudiant d’una escola elitista a Gal·les. La filla gran de Felip VI i Letícia té una família molt gran, la que aprofita per parlar d’ella sempre que poden. Són aquells familiars més llunyans els qui més informació donen, ja que amb això aconsegueixen una repercussió mediàtica que no obtindrien sense explotar el seu parentesc. Un cas molt clar és el de María Carolina de Borbó, cosina llunyana de l’hereva de la dinastia. Aquesta setmana celebrarà el 19è aniversari amb una gran festa a França, el que li ha donat ales per parlar-ne en una entrevista que l’ha col·locat a primera línia mediàtica.

María Carolina de Borbó, habitual dels photocalls | Instagram

María Carolina, orgullosa d’haver nascut en una família rica

Ha parlat a El Español, mitjà que recorda que la jove pertany a una de les branques menors de la família. Ella serà la cap de la casa Dos Sicilias, un càrrec del que presumeix: “Sé que ser hereva d’una branca borbònica m’obliga a mantenir una imatge impecable. Per mi, el més difícil de pertànyer a una Casa Reial és equilibrar el respecte cap a la història i les tradicions familiars amb la modernitat, ja que és necessari estar al pas dels temps actuals sense oblidar-se dels orígens. Sempre he estat acostumada a les obligacions que suposa pertànyer a una família d’aquestes característiques. És per això que no em costa seguir les normes”.

La cosina llunyana d’Elionor és molt activa a Instagram, on té un perfil en el que s’anomena a si mateixa com “princesa Carolina de Borbó“, un títol que no correspon exactament a la realitat… És habitual veure-la posar en un munt de photocalls, el que demostra que li agrada que parlin d’ella. En els comentaris que li escriuen els detractors, molts opinen que potser és una mica fatxenda i presumida.

Així és una de les cosines llunyanes d’Elionor | Instagram

La cosina d’Elionor passa Sant Valentí a París | Instagram

María Carolina de Borbó és molt activa a la xarxa | Instagram

A què es dedica aquesta cosina d’Elionor?

La noia estudia Economia a Harvard, el que compagina amb uns cursos sobre Moda i Luxe de la universitat de Montecarlo, un sector al que assegura que vol dedicar-se en un futur. I què diu sobre les cosines, sobre Elionor i Sofia? “Hem coincidit molt poc, però és cert que tenim relació amb la gran majoria de la reialesa europea. En general, opino que és normal desenvolupar millors relacions i amistats amb algunes d’aquestes famílies. Nosaltres, en particular, tenim molt bona sintonia amb les monarquies belgues, holandeses, daneses i de Luxemburg. És molt fàcil adonar-te que totes les famílies reials europees estan emparentades, al final”.