Tots els detalls sobre el primer xicot d’Elionor de Borbó

Elionor de Borbó està enamorada. La filla de Felip VI i Letícia té parella, el que dona ales a les revistes del cor a investigar sobre el noi en qüestió. De moment se sap que es tracta d’un company d’escola amb qui està molt unida, fins al punt de convidar-lo a Espanya durant les vacances de Setmana Santa. Han estat junts a Palau tots aquests dies, el que demostra que la relació és prou seriosa. De fet, el va convidar a la festa d’aniversari de l’àvia materna i ho va aprofitar com a presentació oficial davant de la família.

Pilar Eyre té més informació al respecte, el que demostra en la columna que Lecturas publica en portada. Alguns diuen que és molt petita i que no s’hauria de parlar encara de la seva vida sentimental, ja que amb 16 anys no serà res seriós. La periodista catalana, però, no està d’acord amb aquesta afirmació: “Senyors, el que seria monstruós seria que no estigués enamorada amb aquesta edat!”.

Com és el xicot d’Elionor?

Explica que l’enamorat d’Elionor és, efectivament, company d’escola seu. Estudien junts a l’internat de Gal·les al que l’hereva es va traslladar l’any passat: “Sabem que és el seu primer amor i que els seus pares ja coneixen l’afortunat”, diu la revista. I quins detalls es tenen sobre ell? “L’amic d’Elionor és alt, morè, va a una classe superior i a l’escola són inseparables”. El noi tindria un any més que ella, 17 llavors, així que el podria haver conegut pel campus, en alguna festa o perquè coincideixen en alguna extraescolar.

“Com passa en els amors adolescents, a la parelleta els sembla inconcebible estar allunyats l’un de l’altre”, explica Pilar Eyre. Tenint en compte que ella tornava a Espanya i que havia de protagonitzar algun acte oficial, van haver d’adaptar els plans que podien haver muntat. No se sap què han fet durant les vacances, a més a més de la visita a l’àvia en el seu aniversari. El que sí que se sap és que pràcticament no s’ha separat del xicot: “S’han organitzat per no detenir el seu amor ni tan sols uns dies”.

Elionor té parella i Pilar Eyre sap com és el noi | Lecturas

L’impactant canvi físic d’Elionor

La filla de Letícia no s’havia tret la mascareta en públic des que comencés la pandèmia, el que havia impedit que es publiquessin fotografies de la seva cara. És per això que va sorprendre tant en el darrer acte oficial abans de tornar a Gal·les, quan va poder veure’s com ha canviat i crescut. El que més va cridar l’atenció va ser la seva boca, per això, ja que va sobtar veure que li falten dos queixals. Alguns experts van explicar que podria tractar-se d’una tàctica habitual en els tractaments bucals, sobretot per poder alinear bé les dents.

Sorprèn la dentadura d’Elionor | Europa Press

Els paparazzi volen la primera foto de la parella

El que queda clar és que està creixent la filla gran de Felip i Letícia, qui hauria d’heretar la corona en cas de continuar regnant a Espanya. El seu pare va acaparar molts titulars i va protagonitzar molts reportatges quan era adolescent pels seus amors, ja que va tenir tres o quatre parelles que també el van col·locar a primera línia mediàtica. Interessa molt saber amb qui surten els monarques, està clar, sobretot ara que Elionor comença a tenir relacions amb nois. Tothom intenta saber més coses del noi misteriós, de qui encara no s’ha filtrat la identitat ni cap fotografia en el que se’l vegi bé. Tot arribarà, això segur.

Tot apunta que Elionor tindria la seva primera parella, el que ha fet embogir la premsa rosa com era d’esperar. De moment caldrà esperar per saber més sobre ell, el que no trigarà en saber-se si realment és cert el que diu Pilar Eyre que sempre estan junts en el camp de l’internat. No trigaran en arribar els paparazzi, preparats per aconseguir una primera fotografia de la parella que es pagaria a preu d’or.