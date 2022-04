El pla secret d’Elionor amb un amic especial: presentació davant la família

Felip VI, Letícia i les nenes han estat desapareguts pràcticament tota la Setmana Santa. La família reial ha optat per gaudir d’uns dies lliures de caràcter privat que no han volgut compartir amb els monàrquics, que s’han assabentat d’un dels seus plans secrets gràcies als paparazzi de la revista ¡Hola!. Elionor i Letícia apareixen en portada al costat d’una furgoneta, a la que entrarien poc després per tornar a casa. I d’on venien? Segons explica el mitjà, d’una gran festa d’aniversari que li haurien organitzat a la mare de Letícia, Paloma Rocasolano, l’àvia més present en la vida de les nenes.

Paloma feia 70 anys, una xifra rodona que hauria volgut commemorar amb una reunió multitudinària que els reis no s’haurien perdut. Era habitual veure la família reial a Palma per aquestes dates, però enguany s’han saltat el protocol i han deixat sola allà Sofia de Grècia. En les fotos que publica la revista, es veu mare i filla amb looks molt estiuencs: vestit d’estampat floral per a la jove i un altre en color coral per a la dona de Felip VI.

La mare de Letícia ha refet la seva vida sentimental al costat de Marcus Brandler, qui ja és un més de la família. Ell li hauria fet de xòfer fins a Soto de La Moraleja, on se celebrava la festa que ha permès que veiem la família reial sense mascareta després de molt de temps. La gran sorpresa, però, l’ha donat Elionor de Borbó. I és que els fotògrafs la van captar en companyia d’un misteriós jove, qui duia una dessuadora de l’internat de Gal·les en el que estudia. Es tracta d’un company de classe, per tant, a qui ha convidat a Espanya durant aquests dies de vacances… Ens trobem davant del seu primer xicot oficial? Aquesta podria haver estat la presentació en societat del noi, que podria haver enamorat l’hereva de la corona espanyola.

EXCLUSIVA: Descubrimos el plan secreto de los Reyes en Semana Santa https://t.co/yt2jz1WDn7 pic.twitter.com/l3wF3ufVZO — Revista ¡HOLA! (@hola) April 20, 2022

Aquest hauria estat un dels plans secrets dels Borbons aquesta Setmana Santa, en la que la reaparició d’Elionor ha quedat en segon pla per culpa de la publicació de la foto de Joan Carles I amb les infantes i els nets a Abu Dhabi. La imatge ha generat moltíssims comentaris per la sospita de Photoshop, així com la teoria conspiranoica d’una gallega que sospita que en realitat la foto es va fer a Sanxenxo perquè l’emèrit estaria ocult a Galícia des de fa uns dies.