El Borbó emèrit i família en una foto sospitosa de fotomuntatge

Polèmica i, sobretot, moltes bromes per una fotografia de Joan Carles de Borbó a Abu Dhabi amb les seves dues filles i els nets. Era aquest dissabte al matí quan es publicava la primera imatge, que generava milers de comentaris a les xarxes socials. En la fotografia es veu a l’emèrit al mig de la imatge, envoltat per: Elena i Cristina de Borbó, i per Juan Valentín, Miguel, Irenen i Pablo Urdangarin -fills de Cristina- i per Victoria Federica -filla d’Elena-.

Fins aquí tot correcte. Però el problema es que la fotografia podia haver estat manipulada o retocada amb Photoshop -o fins i tot ser un muntatge del tot- ja que no es veien les cames de Pablo Urdangarin, situat a la segona fila del grup al costat dels seus germans Juan Valentín i Miguel, dels quals sí que eren visibles part de les seves extremitats inferiors.

La foto de Joan Carles de Borbó amb la seva família a Abu Dhabi on no es veuen les cames de Pablo Urdangarin | Europa Press

Un fet que, inevitablement, ha generat desenes de mems i de comentaris de tot tipus a les xarxes socials. Aquí una petita mostra:

En esta foto, además de la vergüenza, faltan dos pies (las piernas de Pablo Urdangarín?) #bodylanguage #escenografia pic.twitter.com/TCzYvrqXlE — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) April 16, 2022

Hay un nieto del Emérito que literalmente "no se siente las piernas" pic.twitter.com/Mz401wiHRw — María Jesús Fernández (@mjesusfa) April 16, 2022

Todo mi apoyo a la Familia Real por lo de la amputación de las dos piernas del nieto del Rey Emérito. pic.twitter.com/8qDR3VwIAk — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) April 16, 2022

Nova fotografia remesa a Europa Press

La polèmica generada obligava l’entorn de Joanc Carles I a difondre una segona imatge de la seva família hores després, en la qual, aquesta vegada sí, es veien les cames del segon fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. “Davant la polèmica suscitada per un suposat retoc de la fotografia publicada aquest divendres, l’entorn del rei emèrit ha remès a Europa Press una altra imatge de la visita dels seus familiars a Abu Dhabi”, resa el text de la nova fotografia publicada per Europa Press.

“El Rei emèrit està gaudint d’uns dies en companyia de la seva família a Abu Dhabi (Unió dels Emirats Àrabs), on Joan Carles es va traslladar a l’agost de 2020 després d’abandonar Espanya. En concret, el Rei Joan Carles ha estat acompanyat a Abu Dhabi per les seves filles, la Infanta Elena i la Infanta Cristina, així com per alguns dels seus nets”. Aquest és tot el text que publicaba Europa Press per fer difondre la nova instantània.