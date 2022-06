Més detalls del xicot d’Elionor, l’estranger que ha presentat a la família

Elionor de Borbó tornarà a casa aquest dissabte, gairebé un any després de l’inici de les classes a l’escola d’elit de Gal·les en la que l’han inscrit. La filla gran de Felip VI i Letícia acabarà el primer curs de Batxillerat internacional que estava estudiant-hi i farà les maletes per tornar a casa. S’espera que els pares i la germana l’estiguin esperant a l’aeroport, per la qual cosa és probable que la Casa Reial publiqui fotografies de la trobada per intentar convèncer que són una família unida.

Molts creien que Elionor la faria grossa i generaria algun petit escàndol en aquests mesos fora de casa i sense la supervisió paterna. Fonts properes als Borbons asseguren que Letícia no ha tret un ull de sobre a la noia, per això, amb qui hauria parlat cada dia a través d’un telèfon mòbil en el que li tindrien prohibit fer servir les xarxes socials. En aquest temps, hem sabut quines extraescolars ha fet i que no ha volgut participar en les festes LGTBI+ que ha organitzat el centre.

El titular que més ha cridat l’atenció, però, té a veure amb la seva vida amorosa. Elionor té 16 anys, un moment en què és habitual que les noies comencin a tenir les primeres aventures. Ella no ha estat una excepció i sembla que a l’internat ha trobat el seu primer amor, un noi que ha arribat a presentar a la família. En són testimoni les fotografies que van publicar-se durant la Setmana Santa, quan van veure-la arribar a la festa d’aniversari de l’àvia materna acompanyada d’un company d’escola. Se’ls hauria vist molt pròxims, el que hauria donat ales als reporters per preguntar i aconseguir informació sobre el jove.

Elionor té nòvio i Pilar Eyre sap qui és | Europa Press

Així és el primer xicot d’Elionor de Borbó

El Español ha sabut que aquest jove, de cabells llargs, foscos i arrissats, és estranger. De fet, donen més informació al respecte: “El noi té doble nacionalitat, l’americana i la brasilera. Estudia a la mateixa escola que Elionor, però en un curs superior”. Amb les vacances d’estiu, la parelleta haurà de separar-se. El més probable és que el jove viatgi fins als Estats Units per retrobar-se amb la família, mentre que ella passarà tot l’estiu entre Madrid i Mallorca amb els pares.

Els darrers quinze dies d’agost, els Borbons tenen el costum de marxar fora en unes vacances privades que enguany podrien aprofitar per visitar el país d’origen del jove que ha robat el cor a la princesa. Caldrà esperar i confiar que els paparazzi aconsegueixin la primera foto de la parella.