Susanna Griso filtra què molesta més a Joan Carles de Borbó

Susanna Griso ha visitat Pablo Motos al plató d’El Hormiguero en una entrevista que ha sorprès molt, ja que feia temps que no parlava tant de la seva vida privada. La presentadora d’Espejo Público fa més de quatre hores de programa en directe cada dia des del 2006, una feina difícil que implica que ha de matinar molt: “Em llevo a les quatre i mitja i mai no faig migdiada. En la primera temporada vaig intentar ser més disciplinada, però allò va acabar ràpidament. Acostumo a tenir dinars de feina o amb amics i a les tardes sempre tinc feina o he d’acompanyar els nens a extraescolars… Fins a les vuit no m’aturo”. Un ritme frenètic que compagina amb la criança de tres fills i un altre en acollida.

La presentadora i la germana van conèixer el cas d’un nen de 16 anys a qui farien fora del centre d’acollida perquè segons una prova que els fans, semblava que en tenia 18: “Ens van dir que l’endemà mateix es quedaria al carrer, així que la meva germana se’l va quedar a casa mentre jo li pagava els estudis. L’hem adoptat una mica entre les dues. A mi em diu mama i m’encanta que ho faci perquè és un nen meravellós. Cuina meravellosament bé, és molt treballador. Parla quatre idiomes africans i ha fet les proves del català, que té molt de mèrit”.

Susanna Griso parla de la relació amb Joan Carles I

Un dels temes que més s’han comentat sobre ella recentment té a veure amb la relació que té amb Joan Carles de Borbó. Va haver-hi un dia en què s’estava parlant molt sobre ell i l’emèrit va enviar un missatge a la periodista directament per desmentir la informació que s’estava oferint. Què va fer ella? Sense tallar-se, va dir en antena que ell mateix li desmentia. Ara sembla que es penedeix d’haver donat aquella informació en directe: “Joan Carles és tan encantador com sembla. Això sempre ha estat el millor que ha tingut, molt carisma i molta simpatia. A mi sempre m’ha fet gràcia parlar amb gent que ja no està a primera línia perquè aquests són els qui més coses t’expliquen. He tingut l’oportunitat de dinar amb ell en alguna cosa i en aquestes reunions m’ha parlat de la Transició d’una manera molt diferent a com se’ns ha explicat. És cert que en aquesta última etapa, tot el que havia fet s’ha vist deslluït pels errors que ha comès”.

Susanna Griso ha aprofitat per treure a la llum que a Joan Carles no li agrada gens que l’anomenin “l’emèrit”: “No li agrada gens, vol que li diguin rei Joan Carles“. “Jo sempre dic “fonts pròximes a” per evitar donar la font, però el problema és que els periodistes hem fet servir molt aquesta expressió i ara no té cap credibilitat. En aquell moment que vaig rebre un missatge seu i no ho vaig pensar, el vaig llegir tal qual i després em vaig penedir d’haver-ho llegit… però són coses del directe i d’estar pendent del telèfon tota l’estona”.

El Hormiguero fa preguntes íntimes a Susanna Griso sobre romanticisme

En el programa d'aquest dimecres, la periodista també s'ha hagut d'enfrontar a preguntes sobre la vida privada. Recentment van publicar-se unes fotografies de la barcelonina que feien pensar que tenia una relació amb un empresari, encara que fins ara no havia parlat obertament sobre el tema. Aquí li han volgut preguntar la seva opinió davant de certs gestos que algunes persones poden considerar romàntics.

Diu que mai no acudiria a una manifestació en contra dels seus valors o de la seva ideologia per amor perquè allò seria trair-se a un mateix. Tampoc no li agraden els típics peluixos amb missatges gravats o que la portin en limusines perquè creu que són de mal gust. La presentadora no creu que sigui maco anar al lavabo quan la parella també està a dins perquè diu que no és necessari, només la dutxa en parella… però de tant en tant. Es mostra en contra de fer declaracions d’amor públicament a través de les xarxes socials.