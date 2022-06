Tots temen Letícia: “Ningú no s’atreveix a discutir les seves decisions”

Letícia ha tornat a quedar en evidència. La dona de Felip VI no va acudir a la reunió de reis europeus que va celebrar-se a Oslo amb motiu del 18è aniversari de la princesa Ingrid de Noruega. El monarca espanyol va acudir-hi sol, l’únic convidat que no va comptar amb la presència de la dona. Tampoc no va anar-hi Elionor, encara que també estava convidada com a futura monarca que compartirà època amb Ingrid. Doncs bé, Pilar Eyre coneix el motiu d’aquestes absències i l’explica en la columna de Lecturas d’avui.

“No li ha donat la gana“. Així de contundent es mostra la cronista reial catalana, que deixa clar que Letícia no va voler anar a la festa: “A la Casa Reial ningú no s’atreveix a discutir les seves decisions, ni tan sols el seu marit”, li comenta una font pròxima. La premsa estrangera, mentrestant, assegura que Letícia no va anar-hi per evitar trobar-se amb Chantal de Grècia (la familiar de Sofia de Grècia que la va criticar públicament en l’incident a la catedral de Palma). Pilar Eyre nega que aquesta sigui la causa: “Letícia se sent forta i empoderada i està decidida a imprimir el seu segell i les idees a la família”.

A més a més, sembla que Letícia estaria en contra de celebracions tan pomposes com la que havia organitzat la casa reial noruega: “Ella menysprea aquest ambient arnós i elitista que tenen les celebracions cortesanes, així com la companyia dels reis i els pijos com ella els anomena”.

Expliquen per què Letícia no va voler anar a la reunió de reis europeus | Europa Press

Elionor, l’única hereva que no va acudir a la cerimònia

I per què no va acudir Elionor? Sembla que perquè Letícia no va voler: “No volia que la filla hi anés perquè no volia que posés amb les altres hereves de trons europeus amb vestit llarg i corona en un palau ostentós, ja que aquest no seria un bon punt de partida per a una monarquia que pretén ser senzilla i democràtica. Prescindir de tot luxe superflu ha estat un dels cavalls de batalla de Letícia en els vuit anys de Felip al tron”. A la fotografia oficial apareixien totes les hereves als trons europeus excepte Elionor: la princesa Estela de Suècia, Amàlia dels Països Baixos, Ingrid de Noruega, Elisabet de Bèlgica i el petit Carles de Luxemburg.

Les hereves als trons europeus es reuneixen sense Elionor | Instagram

Què pensarà Sofia de Grècia del poder de Letícia?

Pilar Eyre va més enllà i reflexiona sobre què deu pensar Sofia de Grècia de tot plegat. Ella hauria gaudit molt en aquesta celebració i no acabaria d’entendre la negativa de la jove: “Ha de moure el cap en veure que Letícia se sent cada cop més segura de si mateixa i que pot imposar-se al marit, a qui li molesta el conflicte i acata els suggeriments sense discutir-los”. La periodista deixa clar que qui mana a La Zarzuela és Letícia, qui no dubta en manifestar la seva opinió per aconseguir que es respecti.