Desvelen el curiós mètode de la princesa Elionor per aprendre català

La princesa espanyola Elionor està presidint aquest dilluns els Premis Princesa de Girona i hi ha molta expectació per veure si torna a parlar en català com ha fet en altres moments. El seu català és molt correcte, però fins ara no se sabia com l’havia après. Ha estat el programa ‘El programa del verano’ qui ha desvelat com va aprendre la llengua catalana la princesa Elionor. La periodista d’aquest programa Mariángel Alcázar ha explicat que tant ella com la seva germana Sofia han après el català -així com altres llengües cooficials- per arribar a la pronunciació que tenen ara gràcies a uns coneguts dibuixos animats.

A banda de la televisió, des de petites han fet classes de català, castellà, gallec i euskera perquè, segons aquesta periodista els reis espanyols creuen que les seves filles han de conèixer les quatre llengües oficials d’Espanya. En paral·lel a aquestes classes, però, el que més les ha ajudat a aprendre català són els dibuixos que els posava la seva tieta, Telma Ortiz, i la seva cosina Amanda.

La Família Reial espanyola / EP

‘Les Tres Bessones’ darrere del bon català de la princesa espanyola

Quan la germana de la reina espanyola residia a Barcelona li posava a la seva filla i les seves nebodes ‘Les Tres Bessones‘. Gràcies a aquests dibuixos animats, per tant, les successores al tron espanyol van començar a familiaritzar-se amb el català.

Aquest vespre està previst que Elionor faci un discurs en català per tancar l’entrega d’aquests polèmics premis. En els últims anys no es van celebrar per les restriccions de la pandèmia, però tot i així el bon català de la princesa es va fer viral a les xarxes socials. Ara, aquest programa ha desvelat el truc perquè les dues filles de Felip VI i Letizia Ortiz tinguin aquest domini de la llengua catalana.