Les exigències de Sofia a Mallorca: 250 treballadors al seu càrrec

Sofia de Grècia ja ha arribat a Mallorca, el destí de cada mes d’agost. És tradició que la reina emèrita espanyola passi pràcticament tot el mes al Palau de Marivent, el que preparen dies abans de la seva arribada perquè s’ho trobi tot perfecte. Enguany encara no s’ha filtrat cap imatge allà, però sembla que són molts els senyals que així ho semblen indicar. El primer? Que han començat a entrar i sortir un munt de cotxes de l’edifici i que la premsa local ha conegut certes informacions que fan pensar que hauria arribat a l’illa balear el passat divendres en companyia de la seva germana Irene.

Un dels titulars més escandalosos d’aquest inici de les vacances de la dona de Joan Carles de Borbó té a veure amb el personal que s’hauria traslladat fins al palau per a aquests dies. La Razón assegura que empreses de càtering molt prestigioses de l’illa han rebut una sol·licitud de pressupost per donar de menjar i sopar durant 15 dies a tot el personal que hi treballa en aquestes vacances públiques de l’emèrit. Quantes són? Ni més ni menys que 250 persones. Sembla difícil d’imaginar la finca plena amb tantíssims treballadors, el que costa d’entendre tenint en compte que tampoc no deu haver-hi tantíssim a fer… De ben segur que aquesta dada acaba convertint-se en un autèntic escàndol, ja que resulta indignant que necessitin tantíssim servei per a les seves vacances.

Felip, Letícia i les nenes s’uniran a Sofia el pròxim 28 de juliol. La família reial s’instal·larà al palauet construït tot just al costat de Marivent, on acostumen a allotjar-se per evitar-se estar amb Sofia tot el dia. Aquesta mateixa setmana, de fet, sortia a la llum que era Letícia qui havia insistit en dormir en llocs separats perquè “no suporta” haver d’esmorzar cada dia amb la sogra i fer veure que no hi ha problemes entre elles.

Letícia, enfadada per haver d’anar a Mallorca | Europa Press

Letícia, Sofia i les nenes es deixaran veure juntes per Mallorca

Com és habitual en aquestes setmanes a les Illes Balears, és molt probable que es deixin veure en algun passeig pel centre i també en algun acte oficial. Sofia i les netes pràcticament no es veuen durant tot l’any, però sempre aprofiten aquesta estada per deixar-se fotografiar de la mà en unes escapades molt organitzades i pensades. Queda poc per veure la primera imatge d’enguany, la que segurament serà molt analitzada.