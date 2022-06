La neboda de Letícia, despullada a l’escenari? Rep una bona oferta de feina

Carla Vigo ha acaparat moltíssima atenció mediàtica des que va decidir aprofitar la fama que li donava ser la neboda de Letícia Ortiz. La jove actriu és filla d’Érika, la germana que va treure’s la vida quan Letícia estava embarassada de la segona filla. La mort de la germana va generar moltíssim dolor en la família, un episodi del que la noia ha parlat obertament en alguna ocasió. Recentment es parla d’ella perquè ha començat a treballar amb el coreògraf Rafael Amargo, que li ha donat l’oportunitat de fer d’actriu en el seu espectacle.

La noia va participar a Yerma, l’obra que ell dirigia quan el van detenir en una investigació sobre tràfic de drogues. Ara, Rafael Amargo està preparant un altre espectacle en el que sembla que també voldria comptar amb la neboda de Letícia. Es tracta de The beautiful dream of life, un musical basat en la producció de Domingo Zapata en què totes les intèrprets han d’actuar sense roba.

Rafael Amargo es pronuncia sobre la possible actuació sense roba de Carla Vigo

Informalia ha parlat amb Rafael Amargo per preguntar-li directament si Carla Vigo també apareixerà despullada a sobre de l’escenari, perquè això generaria un rebombori increïble a dins de la Casa Reial: “L’obra s’estrenarà el pròxim mes d’agost i comptarem amb 16 actrius. No sé encara si comptarem amb ella perquè totes les noies han d’aparèixer despullades i no totes les noies volen, poden o s’atreveixen. Aquesta és una cosa forta”.

Fa només quinze dies, Carla Vigo va publicar una fotografia en banyador que podria amagar una declaració d’intencions: “És el primer any que m’atreveixo a publicar una fotografia en banyador”. També serà el primer any en què s’atreveixi a actuar sense roba davant de milers de persones?

Carla Vigo publica una foto en banyador | Instagram

La dona de Rafael Amargo també actuarà despullada

Ara bé, deixa caure que no és una possibilitat molt remota: “Jo sé que Carla és una noia molt lliberal, molt maca i que sí que es prestaria a sortir despullada en escena perquè és un bon guió i el nu està justificat”. El principal problema seria que de ben segur que la Casa Reial posaran el crit al cel i intentaran impedir que la neboda de Letícia aparegui despullada en un espectacle. Què opina al respecte Rafael Amargo? “Què passa, que ells no es despullen? M’imagino que no es dutxaran despullats. Jo tinc tot molt normalitzat en aquesta vida. De fet, a l’espectacle apareixerà la meva parella també i sé que això farà parlar molt però m’és igual, jo estic desitjant que la veieu”.

Carla Vigo va participar en l’obra de teatre de Rafael Amargo | Europa Press

Caldrà veure si Letícia i l’equip de comunicació que l’envolta seran tan comprensius com Rafael Amargo, el que segurament no passarà. Carla Vigo és major d’edat i en principi no hauria de donar explicacions sobre les feines que accepta, però caldrà esperar per veure si acaba cedint a la pressió de la Casa Reial o no.