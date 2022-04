Carla Vigo dona detalls molt íntims de la seva vida sentimental

La Casa Reial està farta de demanar a Carla Vigo, la neboda més mediàtica de Letícia, que desaparegui de la primera línia mediàtica. Ella, que està decidida a ser una actriu famosa, fa tot el contrari i això desespera la dona de Felip VI. L’últim moviment de la jove ha estat concedir una entrevista a la revista Lecturas en la que dona detalls molt íntims sobre la seva vida amorosa. L’excusa era presentar en societat la seva parella, un xicot de qui es mostra molt enamorada.

Com es van conèixer? “Em fa vergonya, però va ser a través d’una aplicació de cites. Una setmana després vam quedar i va ser enamorament a primera vista. Dues setmanes després, ja estàvem vivint junts”. El noi assegura que no sabia qui era fins que va veure que tenia molts seguidors a Instagram li va preguntar per què i ella li va recomanar que busqués el seu nom a Internet: “Em va fer molt respecte, però la vaig veure tan mona i tan petitona”, diu l’Álvaro. Ella assegura que vol casar-se en un futur, encara que té clar que no serà per l’església: “També vull ser mare, però encara no. Ara bé, no m’importaria ser-ho si sorgeix… De moment la meva tieta Letícia no el coneix”.

Carla Vigo presenta el seu xicot | Lecturas

Alguns la consideren una “mussa” del col·lectiu LGTBI, del que es mostra sempre molt a favor. De fet, ha reconegut en diverses ocasions que és bisexual i que n’està orgullosa. Sobre aquest tema ara afegeix que ha tingut una relació amb una noia: “No he lligat molt amb noies, però sí que vaig tenir una relació amb una que no va durar gaire”. Considera que encara hi ha molt a fer: “El pitjor és veure que la família i la societat no t’accepta. Jo sóc bisexual i en un principi no entenia per què m’agradaven els nois i també les noies, ningú no m’ho havia explicat. Després vaig entendre que era normal”.

Actualment viu a casa de la mare del xicot, però assegura que està estalviant per poder traslladar-se a un pis propi. Alguns han dit que Letícia li passa diners, però ella ho nega: “La gent pensa que tinc una assignació per ser la neboda de la reina, però això és ridícul. En un principi no feien més que dir-me que estava al teatre per ser neboda de qui sóc. Les revistes van començar a parlar de mi i em vaig atabalar molt. Vaig demanar ajuda perquè crec que si travesses situacions traumàtiques, està bé que t’ajudi una persona que sap”.

La neboda de Letícia concedeix la seva entrevista més sincera | Europa Press

I parlant sobre experiències dures, també ha respost una pregunta complicada sobre el suïcidi de la mare. La germana de Letícia va treure’s la vida quan la nena només tenia sis anys, així que la família va mantenir en secret com havia mort fins que va ser més gran: “M’ho van dir quan jo tenia 12 anys i vaig estar uns quants dies molt enfadada amb ells per no haver-m’ho dit abans. No entenia massa bé per què va fer-ho… Què havia passat perquè arribés a aquest punt? No et pots posar a la seva pell”.