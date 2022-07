Marc Ribas i Llucià Ferrer, en banyador: “Jo surto perdent al teu costat”

Llucià Ferrer ha convidat en Marc Ribas al seu programa de ràdio dels diumenges, el que aquest cap de setmana han gravat a la platja de Lloret de Mar. El que pocs s’esperaven era que els presentadors acabessin banyant-se al mar, el que van prometre als oients en antena. I dit i fet, aquestes dues estrelles de TV3 apareixen en un vídeo molt divertit que ha entusiasmat els fans de l’Atrapa’m si pots, del Cuines i del Joc de cartes. En ell, apareixen en banyador i tirant-se a l’aigua sense pensar-s’ho.

Els dos presentadors han acabat banyant-se | Instagram

Llucià Ferrer reconeix que no té tan bon físic com Marc Ribas

“Has portat el banyador?”, li preguntava el Llucià només arribar el cuiner. Aquest començava la broma ben aviat: “No, no volia enfonsar-te”. Un bon rotllo que s’evidenciava durant tota l’entrevista, la que acabava amb la promesa que tots dos es banyarien al mar.

El més divertit? Les paraules del Llucià en el vídeo del moment, que reconeix que no té tan bon cos com el seu company de cadena: “Aquí ens teniu. Jo hi surto perdent molt, òbviament, al costat d’aquest malparit”. El xef li demanava que ensenyés el bíceps com ell, però en Llucià sabia que no tenia res a fer: “Que ensenyi bola? Si semblo una boia al teu costat!”, deia en referència a les diferències entre ells pel que fa al físic.

Llucià Ferrer i Marc Ribas, junts aquest estiu | Instagram

Llucià Ferrer i Marc Ribas a Lloret | Instagram

Una parella televisiva molt exitosa que travessen un molt bon moment. L’Atrapa’m si pots ha passat a emetre’s cada vespre entre setmana aquest estiu, el que els ajuda a tenir encara més repercussió. Marc Ribas, per la seva banda, ha tornat a les gravacions del Cuines mentre espera que comenci a emetre’s la nova temporada de Joc de cartes.