Novetats a l’Atrapa’m si pots de TV3: canvi d’horari i normes diferents

Bones notícies per a Llucià Ferrer. El presentador gaudirà de més hores en antena a partir de dilluns, quan començaran a emetre l’Atrapa’m si pots entre setmana. Fins al 2 de setembre, TV3 apostarà pel concurs més exitós de la graella. Com? Emetent-lo de dilluns a divendres en l’horari que ocupava l’Està Passant, una franja clau perquè s’emet tot just abans del TN Vespre. La competència que tindrà no li posarà fàcil tampoc, tenint en compte que és la mateixa hora en què s’emet el monstre de Pasapalabra a Antena 3. Per tot això, la cadena ha decidit incorporar novetats al format.

Fins ara, l’Atrapa’m si pots ha estat el gran triomfador dels caps de setmana. Són líders en tots els programes, una fita de la que pocs poden gaudir. Els teleespectadors són molt fans del concurs de preguntes de cultura general, el que ara canviarà una mica en començar a emetre’s en un altre horari.

A partir d’ara, a cada programa només s’eliminarà un concursant. I, a més a més, els participants només podran utilitzar un rebot a la fase final. Quan un dels dos finalistes el faci servir, l’altre es quedarà automàticament sense aquesta opció. També han decidit augmentar el pot. Durant l’estiu el mínim seran 1.000 €, una quantitat que s’anirà incrementant de 1.000 € en 1.000 € cada dia. Quan els concursants fallin alguna pregunta de la fase final, el pot al que podran accedir serà de 1.000 €.

Llucià Ferrer, el presentador de l’Atrapa’m si pots | cedida

L’Atrapa’m si pots d’aquest estiu, carregat de novetats

Una altra novetat té a veure amb la interacció amb l’audiència. El programa és un dels que més agrada, tenint en compte que permet als teleespectadors posar a posar els seus coneixements des de casa. A partir d’ara, també podran respondre les preguntes que proposaran a través del compte d’Instagram.

L’exitós Atrapa’m si pots de Llucià Ferrer ha acabat la temporada amb unes xifres boníssimes, les que esperen mantenir -i fins i tot augmentar- amb aquesta versió millorada per a aquest estiu.