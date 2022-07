‘Joc de cartes’ torna a TV3: la data d’estrena i totes les novetats

Marc Ribas torna a TV3 en l’estrena del nou Joc de cartes estiu, un programa molt esperat que començaran a emetre el pròxim 3 d’agost. D’aquesta manera, el programa culinari prendrà el relleu de La gran vetllada, un concurs estrafolari que continuarà presentant la Carol Rovira fins llavors.

Quines novetats tindrà la nova temporada de Joc de cartes?

El xef més famós de la cadena pública catalana es posarà al capdavant d’un dels espais més exitosos, unes gravacions en les que ha estat centrat aquests darrers mesos. La cadena confirma que aquest agost inicia una temporada estiuenca de l’espai que encadenarà amb la regular a partir del mes de setembre. La mecànica? La mateixa que fins ara, amb el presentador recorrent Catalunya amb la moto per comparar tres restaurants amb tres parelles de concursants que poden endur-se 3.000 €.

Entre les localitats que visitaran destaca Badalona, Girona, Lleida i punts del Montseny, del Maresme, de l’Empordà i del Priorat. La principal novetat d’aquesta temporada l’avança El Món de la tele, que ha pogut saber que viatjaran fins a Madrid per trobar el millor restaurant de cuina catalana de la capital espanyola.

Per una altra banda, també incorporaran una petita novetat en la valoració dels restaurants. A partir d’ara, en Marc Ribas escollirà el plat estrella del programa. Aquell concursant que aconsegueixi convèncer-lo amb una de les creacions, podrà obtenir mig punt més com a recompensa.

Marc Ribas també torna al Cuines de TV3

En Marc Ribas ha estat desaparegut de la petita pantalla uns quants mesos, els que ha dedicat a recórrer Catalunya per poder fer les gravacions d’aquesta temporada. Ara que tot està preparat per a l’emissió de la nova temporada, ha pogut tornar al plató de la casa per posar-se al capdavant del Cuines una altra vegada. Aquesta mateixa setmana s’ha reincorporat al seu lloc habitual, tal com ha demostrat en el perfil d’Instagram. Ha estat allà on ha compartit un vídeo en el que mostrava tot l’equip que hi ha darrere de les càmeres: “Ara us deixo, que tornem al Cuines“.

Marc Ribas torna al Cuines | TV3

Durant la seva absència, ha destacat la incorporació d’un nou presentador: l’Arnau París. El jove cuiner va fer-se famós gràcies a Masterchef, el concurs culinari de TVE que va aconseguir guanyar. A partir d’aquí ha pogut fer un canvi de vida radical i deixar l’antiga feina per poder centrar-se en la cuina.

La seva feina al Cuines ha agradat moltíssim des del principi, amb xifres d’audiència boníssimes que l’han coronat com un bon fitxatge. En una entrevista recent a El Món ens va confessar que encara no havia pogut coincidir amb el Marc Ribas, un company amb qui començarà a coincidir pels passadissos.