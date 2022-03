Marc Ribas explica per què han hagut d’aturar el rodatge de ‘Joc de cartes’

Marc Ribas es troba immers en les gravacions de la nova temporada de Joc de cartes, un dels programes més estimats de TV3. El xef català no s’atura ni un moment, però troba temps per explicar com es troba als seguidors que té a Instagram. A més a més, és habitual veure’l en uns directes que aprofita per mostrar algunes de les parts més divertides dels rodatges. Això és el que acaba de fer avui, quan ha publicat un vídeo en el que explica per què han hagut d’interrompre la gravació. El motiu ha estat tan divertit, que no ha pogut evitar deixar-ho enregistrat en unes imatges en les que se’l veu rient sense parar a ell i als companys de l’equip del programa.

El causant d’aquest atac de riure generalitzat era el David, un dels operadors de càmera. Estaven gravant en un restaurant quan, de sobte, li sonava el telèfon. Oblidar-se de posar el telèfon en silenci és un error que el cuiner qualificava de “principiant”, però no era el més greu de tot plegat… sinó quina cançó li sona quan el truquen: “Li ha sonat Let it go! No estic mentint!”, deia abans de posar-se a cantar la icònica melodia de Frozen i de mostrar la directora enmig d’un atac de riure.

L’home intentava justificar-se i deia que se l’havia posat “perquè fa fred“, el que feia encara més gràcia als seus companys. La directora s’animava a interpretar una part de la tornada, mentre que el realitzador feia broma en ironitzar que l’operador de càmera és dels becaris quan en realitat fa més de 20 anys que hi treballa. Una escena molt divertida que demostra com de bé que s’ho passen en els rodatges i el bon rotllo entre ells, el que ha agradat molt als seguidors de Marc Ribas.

De moment caldrà esperar uns mesos fins a l’emissió dels capítols d’aquesta temporada, la que arribarà pròximament. Ja són molts els que reclamen a TV3 que s’afanyin, ja que tenen ganes de descobrir nous restaurants arreu de Catalunya i veure les reaccions del presentador en tastar les seves propostes gastronòmiques.