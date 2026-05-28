Ana Duato ha rebut molt males notícies judicials quan creia que havia deixat enrere el seu malson. La Fiscalia va demanar 16 anys de presó per a l’actriu per haver ocultat, presumptament, alguns ingressos que havia obtingut mentre gravava la sèrie Cuéntame. A la sentència, emesa el juliol de l’any passat, va acabar sent absolta en el cas Nummaria perquè l’Audiència Nacional considerava que no s’havia pogut demostrar que sabés que estava cometent frau fiscal. Ara, tot això ha esclatat pels aires perquè el tribunal ha anul·lat l’absolució d’Ana Duato i ha demanat que es repeteixi el judici.
La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional ha anul·lat la sentència que va absoldre Ana Duato i el productor Miguel Ángel Bernardeu, el seu exmarit. Sorprenentment, s’ha acabat ordenant que es repeteixi el judici contra ells amb un tribunal diferent perquè han optat per concedir el recurs a l’Advocacia de l’Estat. En aquesta resolució, a la qual ha tingut accés l’agència Europa Press, el tribunal creu que és cert que no va justificar-se “en termes de lògica racional” les raons per les quals van eximir-los de responsabilitat penal.
Per què investigaven Ana Duato? El frau fiscal que la farà tornar a anar a judici
El cas posava sobre la taula l’evasió fiscal i el frau que s’hauria orquestrat al despatx d’advocats Nummaria, que tenia entre els seus clients a l’actriu Ana Duato. Al judici va intentar demostrar-se que aquesta empresa va crear tota una trama amb estructures de societats nacionals i internacionals per evitar el pagament d’impostos de molts dels famosos que els contractaven. Ara, el judici contra ella haurà de repetir-se amb un tribunal diferent i això pot complicar molt la seva situació actual ara que respirava tranquil·la. Tornarem a veure-la asseguda al banc dels acusats, però, en un escenari que no volia ni imaginar-se.
En aquest text, la Sala d’Apel·lació reconeixen que no poden revocar el judici de culpabilitat, però sí revisar les raons de l’absolució i veure si s’ajusten a les exigències de motivació raonable en el nostre dret. Una altra cosa que ha fet? Rebaixar dos anys la pena que demanen per al propietari del despatx perquè ha prescrit un dels delictes fiscals pel que va ser condemnat.
Cal recordar que, al mateix moment, Imanol Arias sí que va ser condemnat a dos anys i dos mesos de presó després d’haver pactat amb la Fiscalia per evitar ser empresonat. L’actor va reconèixer cinc delictes fiscals entre 2010 i 2013 i haver defraudat uns dos milions d’euros a Hisenda, de fet. Aquesta anul·lació no l’afecta a ell, doncs.