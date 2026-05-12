Imanol Arias i Pastora Vega s’han convertit en avis per primera vegada ara que ha nascut el primer fill del Jon. Han passat molts anys des que es divorciessin, però sempre hi ha hagut molta cordialitat en un matrimoni que va durar 25 anys i que ara enceten una nova etapa en les seves vides. Els actors donen la benvinguda al petit, que amplia la família del seu fill gran després de molts anys de relació amb la també intèrpret Alba Ribas.
Han estat els joves els encarregats d’anunciar la notícia del naixement a través dels seus perfils d’Instagram, on han publicat les últimes fotos d’embarassada de l’Alba i algunes imatges des de l’hospital amb el petitó en braços. No ha mostrat la cara del nadó per protegir la seva intimitat, però sí que han volgut compartir quin nom han triat per a ell. I no és un nom molt escoltat, així que han estat d’aquests que opten per un d’original. Com l’han anomenat? Markel, si fem cas a la informació que han obtingut des de la revista ¡Hola!.
Es tracta d’un nom d’origen basc que fa referència a Mart, el déu de la guerra en la cultura romana. Ara mateix, és molt popular a la zona i compta amb una mitjana de 13 anys així que fa relativament poc que s’ha posat de moda.
El fill d’Imanol Arias i Pastora Vega comparteix la primera foto del bebè
Com dèiem, Jon Arias i Alba Ribas han publicat fotos d’aquests primers dies tan macos i intensos. En el post que han compartit, han reconegut que encara no s’ho acaben de creure: “Tot això que és la realitat podria ser un somni. Tot aquest temps que està mig detingut, però que alhora avança més viu que mai. Tot això i un milió de coses més han esclatat en aquesta ciutat en ple maig. En una casa amb un equip que és d’or, d’amor, de suport i igualtat. Hi tenim traça”.
La parella, que van enamorar-se en el rodatge de Derecho a soñar el 2017, amplia la família amb un petit molt desitjat. L’actriu és una més en la família de la seva parella, que demostra amb molta freqüència haver-la rebut amb els braços oberts. Una prova? Els missatges tendres que li escriu el sogre, l’actor de Cuéntame, a través d’Instagram: “Sempre ets el regal gran de la nostra vida, Alba. Gràcies”. I ella li va respondre: “El regal és recíproc, sempre. T’estimo”.
Imanol Arias està entusiasmat ara que és avi, tal com ha reconegut en una entrevista recent a Esquire: “He d’exercir d’avi i em sembla una etapa estupenda. Ara el que vull és gaudir, estic feliç”. La seva exparella, la flamant àvia, també es mostra molt contenta: “Visc aquesta etapa amb molta il·lusió, curiositat i incredulitat perquè encara no m’ho crec. Les meves germanes ja han estat àvies i ara em toca a mi, que soc la més gran”.