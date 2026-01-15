Imanol Arias viu una etapa en l’àmbit personal d’allò més dolça. L’actor, molt reconegut pel seu paper a la mítica sèrie espanyola Cuéntame, ha confirmat que va casar-se fa uns dies amb la seva nova parella. Va ser a finals del 2025 que la revista Lecturas va fer-se ressò de la nova il·lusió de l’intèrpret. Pocs mesos després de rebre la notícia que podria evitar l’ingrés a la pressió pel cas Nummaria, Imanol Arias ha decidit fer en pas més amb la seca xicota, una advocada argentina anomenada Nélida Inés Grajales. És la quarta boda que celebra l’actor i mantenint cert secretisme al respecte, ha estat ara quan ha sortit a la llum el seu nou matrimoni.
Imanol Arias es casa de nou: qui és la seva dona?
Com dèiem, Imanol Arias viu una etapa personal d’allò més bona, allunyat del ressò que va generar la seva implicació en el cas Nummaria, on també estava involucrada la seva companya de projecte, Ana Duato. En tot cas i només una setmana després de saber que es convertirà en avi gràcies al seu fill Jon, l’intèrpret ha passat de nou per l’altar amb la seva nova xicota, segons ha pogut confirmar el diari El Correo Vasco. Imanol ha recuperat la il·lusió amb una advocada argentina, Nélida Inés Grajales, de qui les revistes ja havien parlat anteriorment quan va sortir a la llum la seva recent relació el passat mes d’octubre.
Les primeres paraules de l’actor
Així doncs, pocs mesos després de conèixer qui ocupava el cor de l’actor, la parella ha decidit unir la relació i convertir-se en marit i muller, tal com recull el diari citat. Mantenint la seva intimitat en un segon pla i allunyat dels grans focus, l’actor no ha volgut donar molts detalls d’aquesta informació que suposa la seva quarta boda, aquesta última amb gairebé 70 anys. Segons les informacions que recull El Correo Vasco, la boda es va celebrar “fa pocs dies” i les declaracions de l’actor son molt significatives: “Ens cuidarem per estar junts el que ens queda”, ha confessat. Una promesa molt marcada que caldrà seguir atentament.
I què se’n sap de la seva dona? Tot i ser reticent a l’hora de parlar de la seva vida privada públicament, hi ha certes informacions sobre ella que han sortit a la llum. Nélida Inés Grajales és una advocada argentina i malgrat que fa anys que ella i l’intèrpret es van conèixer, no s’havien tornat a trobar fins fa uns mesos. Resulta que quan Imanol estava fent la fira de l’obra Mejor no decirlo a l’Argentina, la parella es va retrobar, recull la revista HOLA. Segons el citat diari, fa més d’un any que la parella viu a Madrid i és habitual trobar-se’ls passejant pel seu barri. Sobre l’advocada, se sap que és graduada en Dret a la Universidad Nacional de la Plata i que ha dedicat bona part de la seva carrera a la política del seu país.
Així doncs, Imanol Arias ha començat el 2026 entrant en un matrimoni, en total el número quatre. El primer matrimoni de l’actor va ser amb Socorro Anadón en els anys 80, que era actriu i professora de teatre, de qui es va separar pocs anys després de casar-se. La segona boda va ser amb l’actriu Pastora Vega amb qui passaria per l’altar l’any 1984 i se separaria l’any 2009 després de ser pares dels seus dos fills, Jon i Daniel. El primer, a més a més, serà pare enguany. La tercera boda seria amb Irene Meritxell, amb qui ha estat més d’una dècada. Tots dos es van casar l’any 2017 i es divorciarien l’any 2021. Ara per ara, sembla que ha trobat l’amor de nou amb aquesta advocada argentina, amb qui sembla que serà la definitiva, si fem cas de les seves declaracions al citat mitjà basc.