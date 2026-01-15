Imanol Arias vive una etapa en el ámbito personal de lo más dulce. El actor, muy reconocido por su papel en la mítica serie española Cuéntame, ha confirmado que se casó hace unos días con su nueva pareja. Fue a finales de 2025 que la revista Lecturas se hizo eco de la nueva ilusión del intérprete. Pocos meses después de recibir la noticia de que podría evitar el ingreso a prisión por el caso Nummaria, Imanol Arias ha decidido dar un paso más con su novia, una abogada argentina llamada Nélida Inés Grajales. Es la cuarta boda que celebra el actor y manteniendo cierto secretismo al respecto, ha sido ahora cuando ha salido a la luz su nuevo matrimonio.

Imanol Arias se casa de nuevo: ¿quién es su esposa?

Como decíamos, Imanol Arias vive una etapa personal de lo más buena, alejado del eco que generó su implicación en el caso Nummaria, donde también estaba involucrada su compañera de proyecto, Ana Duato. En todo caso y solo una semana después de saber que se convertirá en abuelo gracias a su hijo Jon, el intérprete ha pasado de nuevo por el altar con su nueva novia, según ha podido confirmar el diario El Correo Vasco. Imanol ha recuperado la ilusión con una abogada argentina, Nélida Inés Grajales, de quien las revistas ya habían hablado anteriormente cuando salió a la luz su reciente relación el pasado mes de octubre.

¿Quién es la nueva pareja de Imanol Arias? | Lecturas

Las primeras palabras del actor

Así pues, pocos meses después de conocer quién ocupaba el corazón del actor, la pareja ha decidido unir la relación y convertirse en marido y mujer, tal como recoge el diario citado. Manteniendo su intimidad en un segundo plano y alejado de los grandes focos, el actor no ha querido dar muchos detalles de esta información que supone su cuarta boda, esta última con casi 70 años. Según las informaciones que recoge El Correo Vasco, la boda se celebró «hace pocos días» y las declaraciones del actor son muy significativas: «Nos cuidaremos para estar juntos lo que nos queda», ha confesado. Una promesa muy marcada que habrá que seguir atentamente.

¿Y qué se sabe de su esposa? A pesar de ser reticente a la hora de hablar de su vida privada públicamente, hay ciertas informaciones sobre ella que han salido a la luz. Nélida Inés Grajales es una abogada argentina y a pesar de que hace años que ella y el intérprete se conocieron, no se habían vuelto a encontrar hasta hace unos meses. Resulta que cuando Imanol estaba haciendo la gira de la obra Mejor no decirlo en Argentina, la pareja se reencontró, recoge la revista HOLA. Según el citado diario, hace más de un año que la pareja vive en Madrid y es habitual encontrarse con ellos paseando por su barrio. Sobre la abogada, se sabe que es graduada en Derecho en la Universidad Nacional de la Plata y que ha dedicado buena parte de su carrera a la política de su país.

Imanol Arias se casa de nuevo: ¿qué se sabe de su pareja? | Europa Press

Así pues, Imanol Arias ha comenzado 2026 entrando en un matrimonio, en total el número cuatro. El primer matrimonio del actor fue con Socorro Anadón en los años 80, que era actriz y profesora de teatro, de quien se separó pocos años después de casarse. La segunda boda fue con la actriz Pastora Vega con quien pasó por el altar en 1984 y se separaría en 2009 después de ser padres de sus dos hijos, Jon y Daniel. El primero, además, será padre este año. La tercera boda sería con Irene Meritxell, con quien ha estado más de una década. Ambos se casaron en 2017 y se divorciarían en 2021. Ahora, parece que ha encontrado el amor de nuevo con esta abogada argentina, con quien parece que será la definitiva, si hacemos caso de sus declaraciones al citado medio vasco.